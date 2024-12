Prova di forza La Effe fa il tris a Vigevano

ELACHEM VIGEVANO

71

FORTITUDO BOLOGNA

78

ELACHEM VIGEVANO 1955: Mack 18, Stefanini 12, Peroni 5, Leardini 8, Oduro 12; Rossi, Jerkivic, Taflaj 10, Strautmanis 4, Galassi 2; Tedoldi ne, Oggioni ne. All. Pansa.

FORTITUDO FLATS SERVICE: Fantinelli 8, Bolpin 9, Mian 21, Gabriel 20, Freeman 10; Panni, Giordano, Battistini 4, Menalo 6, Aradori ne. All. Caja.

Arbitri: Foti, Berlangieri e Coraggio.

Note: parziali 16-25, 36-44, 57-58. Tiri da due: Vigevano 14/31; Fortitudo 19/35. Tiri da tre: 9/27 ; 11/22. Tiri liberi: 16/19; 7/8. Rimbalzi: 29; 34.

VIGEVANO (Pavia)

La Fortitudo cala il tris e passa con grande piglio anche a Vigevano. Esame di maturità superato per la Flats Service di coach Attilio Caja, che tiene la testa per 40’ e riesce a rintuzzare sempre i tentativi di ritorno della formazione pavese. Grande fase difensiva per la Fortitudo che trova energia. Con Aradori a riposo, ci pensano Mian e Gabriel a trovare con continuità la via del canestro.

Primi minuti di gioco in equilibrio, con Vigevano con il bolognese Stefanini a rispondere sempre ai tentativi della Effe. La sfida è in mano alla Fortitudo che sul 7-7 infila un break di 0-8, grazie alle sue conclusioni dalla lunga distanza, con Mian micidiale, portandosi avanti 7-15 al 6’. La partita è in mano alla Flats Service che allunga raggiungendo il +11 sul 14-25 al 9’. Si abbassano i ritmi, con la Fortitudo che mantiene salda la testa della sfida. Il vantaggio rimane quasi sempre in doppia cifra, con la formazione di Caja che conferma una eccellente solidità difensiva e una ottima percentuale nel tiro dalla lunga distanza (8/13 all’intervallo, 11/22 a fine gara). A tenere in linea di galleggiamento Vigevano nella seconda frazione è l’ex Taflaj che con 7 punti in rapida successione limita i danni per i padroni di casa.

Nella ripresa Vigevano riesce a rientrare, complice i problemi di falli di Freeman, poggiando il proprio gioco su Mack e Oduro e risale fino a -1 sul 57-58 proprio a fil di sirena di fine terzo quarto sfruttando una maggiore brillantezza al rimbalzo. A inizio ultima frazione i canestri di Battistini, Gabriel prima e di Freeman e Bolpin poi consentono alla Effe di tornare decisamente ad allungare, con un break di 3-15 per il +13, massimo vantaggio della sfida ritoccato al 37’ sul 60-73.

Si scalda il clima del PalaElachem, volano un paio di doppi falli tecnici, ma la Fortitudo tiene ben saldo il comando della sfida, nonostante Taflaj e Mack provino l’ultimo assalto per Vigevano. Dalla lunetta Fantinelli non sbaglia e la Effe infila la terza vittoria consecutiva, anche se al fischio finale non manca qualche battibecco tra i tecnici Pansa e Caja. Sabato prossimo seconda trasferta consecutiva per Fantinelli e compagni che saranno di scena in casa del fanalino di coda Piacenza.