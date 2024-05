Rebus nelle date di semifinale: si vorrebbe evitare la concomitanza con Bologna-Juventus. L’orgoglio di Gentilini e Alibegovic. Caja: "Dedicato ai nostri tifosi»

TREVIGLIO (Bergamo)

Una vittoria da Fortitudo, sofferta, ma proprio per questo ancora più bella. Trentanove minuti a rincorrere Treviglio, primo vantaggio messo a segno solo nel supplementare e poi la vittoria che vale la semifinale, la Effe festeggia il successo e per il traguardo raggiunto che dal prossimo weekend la metterà di fronte a Rieti.

In teoria le due sfide del PalaDozza sono in programma sabato 18 e lunedì 20, ma in questo secondo caso per evitare la concomitanza col calcio, Bologna-Juventus è in programma proprio lunedì sera, la società è intenzionata a chiedere di posticipare a domenica 19 e martedì 21 i propri incontri. Intanto la Effe si gode la vittoria di Treviglio.

"Ci abbiamo creduto fino alla fine, abbiamo difeso benissimo e messo a segno una grande rimonta adesso ci attende Rieti in semifinale" sottolinea un raggiante Riccardo Bolpin.

Le voci della società sono quelle di Matteo Gentilini e Teo Alibegovic. "C’è da festeggiare ed essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto – conferma Gentilini –. Siamo un grandissimo gruppo Tedeschi, Alibegovic, tutti. Sono davvero emozionato. Grande vittoria da Fortitudo".

Soddisfazione espressa anche dal vicepresidente Teo Alibegovic. "Abbiamo raccolto ogni stilla di energia nel finale e quando li abbiamo raggiunti e siamo andati ai supplementari, li ho capito che l’avremmo vinta. Adesso siamo in semifinale, un obiettivo insperato a inizio anno, ma meritatissimo per quel che abbiamo fatto finora, con la consapevolezza che è cresciuta partita dopo partita".

Infine le parole di Attilio Caja. "Un ringraziamento ai nostri tifosi, dedichiamo loro la vittoria. Poi vorrei fare i compimenti ai miei ragazzi, nel primo tempo siamo rimasti aggrappati al match, limitando i danni con la difesa, e poi nella ripresa abbiamo continuato a difendere bene e grazie ad episodi e alla tenacia messa in campo dalla squadra siamo stati premiati".

Filippo Mazzoni