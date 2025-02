Sabato una giornata speciale tra celebrazioni e solidarietà. Fossa dei Leoni, festa all’Estragon. Poi le figurine di Pilutti e Basile

Sarà un fine settimana di riposo in campo, ma che sarà scandito dalla festa organizzata dalla Fossa dei Leoni. Sabato all’Estragon Club in via Stalingrado dalle 12 è in programma la festa per i 55 anni del gruppo organizzato biancoblù. Si comincerà con il pranzo, le cui prenotazioni sono andate a ruba nelle scorse settimane, a cui sarà presente la squadra al gran completo e che vedrà la partecipazione di tanti giocatori e dirigenti del passato Fortitudo rimaste legate al popolo biancoblù.

Dalle 16, l’ingresso sarà apertura anche per coloro che, senza partecipare al pranzo, vorranno unirsi alle celebrazioni della Fossa. Da segnalare che proprio in occasione della festa dei 55 anni della Fossa dei Leoni, in collaborazione tra Figurine Forever, Associazione Museo Fortitudo e Fortitudo Pallacanestro 103 continuerà la celebrazione degli scudetti targati 2000 e 2005.

All’Estragon, saranno disponibili, in anteprima e in esclusiva, le nuove figurine solidali Celebrative Sticker di Claudio Pilutti (Celebrative Sticker #140, prima edizione a tiratura numerata 125 copie) e Gianluca Basile (Celebrative Sticker #141, prima edizione sempre a tiratura numerata 125 copie). Figurine Forever sarà presente con un banchetto dove trovare anche tutte le altre figurine solidali a tematica Fortitudo visibili anche su https://figurineforever.com/tag-prodotto/fortitudo/.

Le card solidali sono collegate alla raccolta fondi per il progetto Adotta Con La Figurina.

