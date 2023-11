SALABORSA. Storia e leggenda della Effe maiuscola in vetrina dal 14 dicembre

Una storia con la Effe Maiuscola. Dal 14 al 29 dicembre, la Sala Borsa ospiterà la più grande esposizione di memorabilia Fortitudo. L’annuncio delle due settimane di evento arriva dall’Associazione Museo Fortitudo che ha ufficializzato l’incontro per tifosi della Effe o semplice appassionati di sport programmato all’interno di quello che è stato un luogo storico del basket cittadino. La mostra, dove sarà possibile vedere cimeli della storia della Fortitudo sarà aperta dal lunedì al sabato seguendo quelli che sono gli orari della biblioteca Sala Borsa. Per i tifosi della Fortitudo sarà l’occasione di rivedere gagliardetti, palloni da gioco, le foto e le canotte che hanno fatto la storia della Effe e che ricordano il passato dei giocatori e delle squadre che hanno segnato in questi anni la Fortitudo. La mostra sarà una ghiotta occasione anche per i tifosi più giovani per conoscere e apprezzare quello che magari di persona non hanno potuto vedere, con la voglia che i fasti del passato possano presto essere rinverditi da nuovi e altrettanto importanti traguardi.

f. m.