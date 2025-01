Scalata La Effe a Orzinuovi per salire ancora

Nemmeno il tempo di gustarsi la vittoria con Juvi Cremona di sabato e di inserire in organico il nuovo arrivato Donte Thomas che la Fortitudo è chiamata subito a tornare in campo. Stasera alle 20.30 la formazione di Attilio Caja affronta ad Orzinuovi, nella seconda giornata di ritorno, i padroni di casa del Gruppo Mascio per continuare la propria scalata. Se il bottino casalingo dall’arrivo del coach pavese è al momento immacolato, con un perfetto 6-0 nel conto tra vittorie e sconfitte, in trasferta anche con Caja in panchina la squadra ha accusato un paio di passi falsi, Piacenza e Pesaro, a fronte dell’unica vittoria a Vigevano. Ecco così che la sfida del PalaBertocchi assume una importanza particolare perché per continuare a risalire la classifica la Fortitudo oltre a vincere in casa, deve cercare di fare altrettanto anche fuori dal fortino del Madison di Piazza Azzarita. Una giornata campale per la Fortitudo che inizierà questa mattina con i soci di Sporting Fortitudo, la società controllante del mondo biancoblù, che si ritroveranno per fare il punto della situazione, stabilire strategie e parlare dell’aumento di capitale che i soci dovranno sostenere. Il presente e il futuro si giocano quindi su più tavoli.

Intanto stasera in campo non ci sarà il nuovo americano Donte Thomas: il ventottenne americano, già visto in Italia con Cantù in serie A nel 2020/21 ed a Torino in A2 l’anno scorso e proveniente dai francesi del Roanne, farà infatti il suo esordio domenica nella sfida interna con Piacenza. Ala grande di 201 cm, Thomas nato ad Olympia Fields in (Illinois), il 6 maggio 1996, è cresciuto cestisticamente prima nella Thornwood High School e poi nella Bradley University. Uscito dal college, Thomas ha affrontato la sua prima esperienza da professionista in Finlandia, con il KTP in Korisliiga, poi ha vestito la maglia del Donar Groningen, giocando insieme a Deshawn Freeman. Nella stagione successiva, arriva in serie A italiana a Cantù, dove ha prodotto 7 punti e 4.5 rimbalzi in 22 minuti. Tornato in Olanda nel 2021/22 ancora nel Groningen, passa agli Heroes Den Bosch. Nella scorsa stagione, ha vestito la maglia di Torino, giocando insieme a Luca Vencato (ex della sfida di oggi) e Marco Cusin e mantenendo una media di 14,1 punti e 6,9 rimbalzi nelle 22 partite di stagione regolare e di 12,3 punti 7,7 rimbalzi nelle tre partite di playoff giocate. Nei primi 5 mesi di questa stagione, Thomas ha giocato a Roanne, nell’A2 francese, prima di passare alla Fortitudo. A Orzinuovi, dove sull’altra sponda fare il suo esordio Bossi, la Fortitudo farà a meno anche di Kenny Gabriel e Gherardo Sabatini e così Caja avrà a disposizione gli stessi elementi che sabato hanno sconfitto al PalaDozza, Cremona. Direzione di gara affidata al trio composto da Luca Attard, Cassinadri e Coraggio.

Diretta streaming su Lnp Pass.