Sempre al paladozza. Ruben Douglas, l’omaggio spostato al 19 gennaio

Sarà domenica 19 gennaio la cerimonia di ritiro della maglia numero 20 di Ruben Douglas. L’iniziativa inizialmente programmata per il 27 ottobre, ma annullata per il rinvio della partita con Avellino causa alluvione, sarà celebrata in occasione tra 10 giorni con l’Assigeco Piacenza. Una ricorrenza attesa e fortemente voluta dalla società che vuole così ricordare il giocatore che con il tiro a fil di sirena, al Forum di Assago, nel 2005, regalò il secondo scudetto alla Fortitudo.

Sul fronte mercato intanto la Effe continua a lavorare. Con la risoluzione contrattuale con Marco Giuri, che ha appena firmato per Nardò, la Fortitudo ha ulteriore margine di manovra per muoversi sul mercato e andare alla ricerca di un sostituto temporaneo di Kenny Gabriel. Caja e la società stanno sondando il mercato alla ricerca dell’elemento giusto da firmare.

Impossibile per questioni burocratiche tesserare il prossimo straniero prima della sfida con Cremona (sabato). Dal 13 gennaio e fino all’11 aprile, la Effe ha, come tutte le contendenti di A2, altri due tesseramenti a disposizione per puntellare l’organico. Da lunedì ogni giorno sarà buono per ufficializzare e tesserare il sostituto di Gabriel.

f. m.