Serie A2: Aquila a Vigevano. Basile e Mancinelli si danno al padel. Caja, primo esame lontano dal PalaDozza

Convinzione, ottimismo e una condizione fisico-atletica migliorata, la Fortitudo guarda con rinnovato ottimismo al futuro. Percentuali al tiro ritrovate, un attacco che funziona come un orologio, una difesa che in due partite ha ha cambiato registro, "sant’Attilio Caja" come ormai l’hanno ribattezzato i tifosi, con tanto di maglietta celebrativa, sembra aver fatto il miracolo di rianimare una squadra che fino a pochi giorni prima sembrava in grande difficoltà.

Due indizi non fanno una prova, ne serve un terzo che potrebbe arrivare domani a Vigevano nel match con la formazione pavese. Le vittorie con Libertas Livorno e Avellino testimoniano come la situazione sia cambiata. La condizione della squadra è migliorata e la squadra sembra avere le idee più chiare di quello che deve fare. La differenza sostanziale è in difesa dove in due partite Matteo Fantinelli e compagni hanno incassato appena 61 punti con i toscani e 64 con gli irpini. Certo verrebbe da dire come abbia fatto Caja, con o senza bacchetta magica, con o senza miracoli, a rivoluzionare così la squadra. Di sicuro Livorno e Avellino non sono Cividale o Cantù e giocare nel catino del PalaDozza o meno, Torino a parte, fa la differenza. Proprio per questo la sfida di domani a Vigevano, per Caja pavese doc, assume un’importanza particolare in casa Fortitudo.

L’attesa è capire come la Flats Service saprà rispondere a un’avversaria temibile che specie sul proprio parquet riesce a dare il meglio di se stessa. Se il buon giorno si vede dal mattino, le prestazioni balistiche di Gabriel, la consistenza di Fantinelli, Bolpin, Freeman il ritorno di Aradori e una panchina sempre lunga, allora in casa Fortitudo si può guardare con rinnovato ottimismo al futuro.

Da segnalare, infine, che oggi una celebre coppia del passato metterà da parte assist, rimbalzi e triple per darsi al padel. Proprio così: è tempo di Padel Cup al Country Club di Villanova di Castenaso. Ci saranno due capitani dell’Aquila, tuttora amatissimi dai tifosi. Si tratta di Gianluca Basile e Stefano Mancinelli che giocheranno insieme la quarta tappa del circuito organizzato da Msp Italia. E in campo, nel circolo di Mario Trebbi, ci sarà anche Gennaro Di Napoli, ex stella del mezzofondo.