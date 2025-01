Serie A2, coach Caja punta a risalire la classifica. Fortitudo, a Verona inizia il tour de force

Vigilia di campionato in casa Fortitudo. Domani alle 18, la formazione di Attilio Caja gioca al Pala Agsm Aim di Verona per affrontare la Scaligera. Reduci da un ottimo avvio di 2025, con quattro vittorie in altrettante sfide, che salgono a 9 su 11 dal ritorno di Caja in panchina, i biancoblù sono attesi dalla prova di maturità in casa Tezenis.

L’obiettivo Fortitudo è quello di vincere per cercare di continuare la risalita e per festeggiare nel migliore l’ennesimo fiocco azzurro della stagione. E’ nato Cesare Carretto, figlio di Francesca e dell’assistente allenatore biancoblù Marco.

Intanto la squadra si prepara alla sfida di Verona, con l’inserimento sempre più efficace di Donte Thomas nei giochi di coach Caja. Sull’altro fronte della barricata coach Alessandro Ramagli, lasciata alle spalle la sconfitta di Cento, sta preparando i suoi per il confronto.

"Fortitudo, Cantù e Pesaro rappresentano le piazze storiche che hanno dato lustro alla pallacanestro italiana, anche a livello internazionale – sottolinea il coach della Scaligera –. La Fortitudo è una squadra che arriva da un momento molto positivo e che ha completamente cambiato marcia nelle ultime 11 gare. Hanno avuto la forza di imporre una pallacanestro più funzionale e allo stesso tempo hanno avuto la forza societaria di sostituire in modo tempestivo i giocatori che hanno avuto problematiche fisiche con atleti di grande qualità".

Poi il tecnico livornese parla di Verona. "Dovremo giocare una partita non perfetta, perché le sfide perfette non esistono, ma serve una grande partita e avremo bisogno della spinta del nostro pubblico. Speriamo possa essere una grande giornata di pallacanestro. Noi dobbiamo prepararci al 100 per cento per giocare una gara di grande qualità, perché non sarà sufficiente una buona partita per portare a casa lo scalpo di una squadra che sta giocando veramente ad alto livello come la Fortitudo".

Nella Flats Service domani saranno sempre assenti gli infortunati Kenny Gabriel, ancora in stampelle, e Gherardo Sabatini. Una festa che vedrà, la Scaligera riproporre il lancio di peluche da donare ad associazioni benefiche veronesi.

Infine in vista delle prossime sfide interne della Fortitudo, sia quella con Cantù che con Vigevano, i biglietti riservati alla tifoseria ospite saranno, come per altro successo anche a quelli della Fortitudo in altre circostanze, solo nominali, cosa che potrebbe spingere i gruppi organizzati lombardi a disertare il PalaDozza.