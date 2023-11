serie a2: curve esaurite per il match di domenica Passione Fortitudo: il derby con Cento per volare più alti

Si avvicina a grandi passi il match in programma domenica alle 18 al PalaDozza con Cento, per un confronto che giorno dopo giorno sta andando verso il primo vero soldout della stagione.

Superata già nelle precedenti gare quota 5mila, in casa Fortitudo si vede avvicinarsi l’obiettivo del tutto esaurito per un confronto che vedrà la presenza sotto le volte del PalaDozza anche di una nutrita presenza di tifosi biancorossi, per altro gemellati con quelli della Fortitudo (curva Schull e Calori esaurite).

Ieri intanto a sentire il caloroso abbraccio del proprio popolo sono stati capitan Matteo Fantinelli e Nicola Giordano che, nel tardo pomeriggio, si sono presentati al Fortitudo Store di via Riva Reno e si sono concessi per selfie e autografi ai tanti tifosi presenti. Per tanti tifosi è stata l’occasione per far sentire il loro apporto alla squadra, ma anche per scambiare due parole con i protagonisti in campo, con capitan Fantinelli e Giordano che si sono concessi con disponibilità ai tifosi grandi e piccini.

Sul fronte squadra siamo oggi siamo a metà del lavoro settimanale in vista della sfida con Cento. Restano monitorare le condizioni di Luigi Sergio con il lungo ex Cantù che in questi giorni era rimasto a riposo dopo essere uscito malconcio della sfida di domenica scorsa con Piacenza.

Grazie al lavoro del suo staff tecnico, Attilio Caja conta in ogni caso di poterlo avere a disposizione per il confronto con Cento, altro passo importante per riuscire a confermare questo magic moment iniziale e per dare ancor più sostanza alla crescita della formazione biancoblù. Filippo Mazzoni