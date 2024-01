SERIE A2, domani. Fortitudo, è sold out il match con Udine

E’ già sold out. Ennesimo tutto esaurito della stagione per la Fortitudo, che domani sera potrà contare sul calore del PalaDozza per cercare di battere Udine e confermarsi in testa alla classifica del girone Rosso di serie A2. Già ieri pomeriggio la società biancoblù ha infatti ufficializzato di aver venduto tutti i biglietti a disposizione, con le ultime centinaia di tagliandi venduti nel giro di poche ore. La qualità e il blasone dell’avversaria, ma anche il grande entusiasmo che si respira intorno alla nuova Fortitudo hanno portato infatti all’ennesimo sold out dell’anno. In ballo nel confronto in programma domani alle 18 c’è il primato in classifica, una Final Four di Coppa Italia da conquistare, ma anche rivalità sportiva, intrecci familiari e una sconfitta, quella patita all’andata da vendicare. Tanti i motivi che fanno di Fortitudo-Udine il primo attesissimo bigmatch di questo 2024.

Domani si sfidano prima e terza, attualmente divise da appena 2 punti. A cinque giornate dal termine della prima fase, primo e secondo posto e accesso alla Final Four di Coppa Italia sono ancora in bilico. A motivi di classifica e ad una rivalità rinverdita dalle recenti sfide si è come detto aggiunto il desiderio di vendetta di Fantinelli (foto) e compagni dopo la netta sconfitta 87-56 dell’andata, con un -31 che grida ancora vendetta. Classifica, rivalità, ma anche intrecci di famiglia, visto che nei bianconeri milita infatti Mirza Alibegovic, figlio del vice presidente della Fortitudo, Teo. Mancherà invece la sfida padre-figlio in famiglia Arletti. Gianmarco giocatore anch’egli dell’Apu Udine e figlio di Umberto, socio Fortitudo e presidente dell’Academy, è infatti infortunato, a causa di distorsione al polso destro e non sarà della partita, dovendo rimanere a riposo altre 3 settimane.

Filippo Mazzoni