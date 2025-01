Serie A2, domani la riunione della società che controlla l’Aquila. Aspettando l’ufficialità di Thomas la Fortitudo è pronta al consiglio

E’ già tempo di vigilia di campionato per la Fortitudo. Domani la formazione di Attilio Caja sarà di scena a Orzinuovi, in casa del Gruppo Mascio, nella seconda giornata di ritorno di serie A2. Una domenica di scarico dopo le fatiche e le tossine della sfida con Cremona e poi da ieri la Flats Service è tornata a concentrarsi in vista delle prossime sfide, a cominciare da quella di domani con Orzinuovi e in attesa di tornare poi domenica al PalaDozza, nel Ruben Douglas’s Day (emozionante il video-ricordo pubblicato sui propri social dalla società) con la sfida con Piacenza.

Fortitudo in marcia verso il PalaBertocchi dove Matteo Fantinelli e compagni sono attesi da una gara tutt’altro che facile.

Sarà una sfida speciale per Luca Vencato, bresciano ed ex del confronto, che si ritroverà di fronte, a poche settimane dal passaggio in Fortitudo, i vecchi compagni di squadra.

Squadra in campo domani sera, ma probabilmente senza il nuovo acquisto Donte Thomas.

Lo statunitense chiusa l’avventura francese e salutata Roanne, ufficializzata la rescissione contrattuale con i transalpini, si appresta ad abbracciare ufficialmente la Fortitudo.

La ventottene ala grande nativa di Olympia Fields nell’Illinois ha già ottenuto il permesso di soggiorno per cui per vederlo in campo con la canotta Fortitudo manca solo la definizione del tesseramento negli uffici della Lega Nazionale Pallacanestro.

Per l’ufficialità di Thomas è ormai solo una questione solo di tempo, con il ritorno in Italia dello statunitense dopo le recenti esperienze con Cantù e Torino.

Caja avrà così a fino a fine stagione uno straniero in più a disposizione, offrendo a Kenny Gabriel l’opportunità di poter recuperare con tutta calma, tornando in campo solo quando sarò al meglio della condizione fisica.

Movimenti in seno alla squadra, ma movimenti in seno anche alla società. Domani mattina sarà giornata importante per il presente, e forse anche per il futuro della Fortitudo.

Nello studio dell’avvocato Pennica, è in programma il consiglio dei soci di Sporting Fortitudo, la società controllante del mondo Fortitudo nel quale si farà il punto della situazione, si stabiliranno strategie futuro e si discuterà di aumento di capitale.

Si parla di una cifra intorno ai 500mila euro, che i soci dovranno sostenere e che, conti alla mano, potrebbero portare a qualche modifica delle attuali quote specie se qualcuno dei soci, come fatto trapelare, confermasse l’intenzione di alleggerire il proprio impegno.