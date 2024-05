Serie A2: domani sera a Treviglio la gara che potrebbe regalare la semifinale promozione alla squadra guidata da coach Caja. Obiettivo Fortitudo: chiudere la serie per risparmiare i big

Tutto facile, come in gara-uno, e stavolta non c’è stato nemmeno il calo di tensione nel finale che aveva tanto arrabbiare coach Caja nel post partita. Se possibile gara-due dei quarti con Treviglio è andata ancora più liscia per una Fortitudo che si è presentata prontissima per questo inizio. Bene così, in tutto e per tutto, con la formazione bergamasca annichilita nel doppio confronto del PalaDozza che ha indirizzato, in maniera piuttosto netta la serie.

Avanti 2-0, già domani Matteo Fantinelli e compagni hanno l’occasione di chiudere il confronto con Treviglio per poi eventualmente concentrarsi sulla semifinale contro la vincente del quarto tra Rieti e Rimini. Sfruttando il doppio turno casalingo, la formazione laziale è avanti 2-0 e stasera al PalaFlaminio di Rimini potrebbe guadagnarsi il pass per la semifinale, anche se i romagnoli dopo le sconfitte di misura di Rieti, 74-73 in gara-uno e 73-69, sembrano aver tutte le carte in regola per provare a riaprire la serie davanti al proprio pubblico.

Stessa cosa che Treviglio proverà a fare domani con la Fortitudo. Dopo due pessime prestazioni, è sempre labile il confine tra il demerito dei bergamaschi e il merito della formazione di Caja, Sacchetti e compagni sono attesi da un inevitabile prova di riscatto al PalaFacchetti per cercare di portare la sfida ad eventuale gara-quattro di domenica. In questo senso sta alla Fortitudo conferma la "ferocia agonistica" dimostrata nelle due sfide giocate in Piazza Azzarita, inaridire il gioco degli avversari e conquistare un 3-0 fondamentale per guadagnarsi qualche giorno di riposo supplementare prima dell’eventuale semifinale.

Attenzione però a non dare la sfida di Treviglio come scontata e la serie come archiviata, potrebbe essere un errore fatale, ma l’esperienza di un gruppo di qualità e l’attenzione di coach Caja non faranno di certo abbassare la tensione in casa Fortitudo, anzi. A Treviglio, palla a due alle 20,30, la Effe sarà seguita da tanti tifosi, con La Fossa dei Leoni che ha fissato il ritrovo al Centro Borgo alle 16,30.