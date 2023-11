Serie A2: domenica al paladozza con cento. La Fortitudo sorride:. Sergio recupera e ci sarà il ’sold out’

Squadra al lavoro da ieri in vista della sfida di domenica con Cento. Ieri mattina agli ordini di coach Attilio Caja e del suo staff la formazione biancoblù ha ripreso ad allenarsi in vista della sfida di campionato in programma al PalaDozza.

Contro Cento, la Fortitudo è attesa dalla terza sfida interna per chiudere nel migliore dei modi questo inizio. Una sfida molto attesa vista la vicinanza tra le due piazze e il gemellaggio storico tra le due tifoserie. Lato Fortitudo: l’ottimo momento attraversato dalla Effe fa volare, sulle ali dell’entusiasmo, un popolo che sogna la serie A. La risposta ai botteghini non poteva che essere ottima. In vista della sfida con Cento sono già oltre 600 i biglietti venduti per cui, tra quota abbonamenti e tagliandi liberi, siamo già intorno a quota 4.800 spettatori. Numeri da capogiro che aumenteranno già a partire da oggi visto oltretutto che al Fortitudo Store di via Riva Reno 4H dove, oltre al circuito vivaticket, sono in vendita i biglietti per la sfida, saranno presenti Matteo Fantinelli e Nicola Giordano.

I due giocatori della Fortitudo saranno allo Store alle 17,30 per incontrare i tifosi, mettersi a disposizione per foto e firmare autografi.

Un modo per stare vicini ai tifosi e per celebrare l’ottimo momento della squadra, ma anche l’occasione per lanciare il confronto con Cento che a tutti gli effetti è un derby. Sul fronte infermeria ieri è rimasto a riposo Luigi Sergio, ma il suo impegno domenica con Cento dovrebbe essere, salvo impreviste ricadute, comunque confermato.

f. m.