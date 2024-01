Serie A2: domenica verso il tutto esaurito con Cividale. Caja cerca di recuperare gli acciaccati. Fortitudo, la spinta del PalaDozza per il primato

Secondo giorno della settimana di allenamenti per la Fortitudo che reduce dalla sconfitta di Cento, continua a preparare con grande attenzione e scrupolosità il confronto interno di domenica con Cividale. La formazione di Attilio Caja sta giorno dopo giorno cercando di recuperare i propri infortunati. La speranza biancoblù è quella di avere Aradori, Bolpin e Freeman, questi ultimi due già in campo anche se non in condizioni ottimali, alla Baltur Arena. A due turni dal termine della stagione regolare e con l’obiettivo playoff a portata di mano, Fantinelli e compagni devono cercare di far valere il peso del fatto campo, con il PalaDozza che va ancora verso il tutto esaurito. Oltre alla Schull da ieri anche la Curva Calori ha già fatto registrare il tutto esaurito; rimangono a disposizione tagliandi per le tribune Graziano e Azzarita.

Intanto Treviglio ha esonerato il bolognese Alessandro Finelli per chiamare sulla sua panchina un’altra vecchia conoscenza delle Due Torri, Giorgio Valli, modenese di nascita ma bolognese di adozione. Stasera infine a Trieste si gioca il recupero della sfida tra i giuliani e Chiusi. Una vittoria permetterebbe a Trieste di accorciare la testa della classifica.

Filippo Mazzoni