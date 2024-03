Serie A2: dopo il convincente successo contro Latina, la Effe si prepara alla sfida con l’Urania Milano. La Fortitudo è sulla strada buona. E aspetta Aradori e Fantinelli

Vince e convince la Fortitudo delle riserve. Senza capitan Fantinelli e la punta di diamante Aradori la Effe passa senza grossi affanni a Latina. Tutto facile per il capitano di giornata Alessandro Panni e per una Fortitudo che senza due dei suoi elementi cardine trova ottime risposte dalla panchina, in particolare da Taflaj e Conti. Vero che il successo di sabato sera è arrivato sul campo del fanalino di coda del girone Verde, ma fatta eccezione per lo 0-8 iniziale con cui era partita Latina per il resto la sfida è sempre stata in mano ad una Fortitudo che sembrava onestamente più che voler spingere fino alla fine, gestire la sfida senza sprecare troppe energie.

Bene Taflaj e Conti entrambi alla prima doppia cifra di punti della stagione, bene Panni che nel primo tempo ha smazzato assist e nel secondo si è messo in proprio con 4 triple consecutive, bene Bolpin, come sempre il più utilizzato, che ha dispensato assist, confermato la sua eccellente difesa, ma stavolta ha anche messo tanti punti. Della coppia americana il più brillante è stato Freeman doppia-doppia e prestazione limitata solo da qualche discutibile fischiata arbitrale, mentre per una volta Ogden ha lasciato il proscenio agli altri, anche se punti e rimbalzi non sono come detto mai mancati. Hanno invece un po’ girato a vuoto invece sia Giordano che Morgillo, mentre Sergio in campo pochi minuti ha avuto un rendimento limitato. La squadra tornerà al lavoro al PalaZola in vista della sfida di sabato con l’Urania Milano, turno prepasquale in programma al PalaDozza.

In attesa di novità di mercato, playmaker e lungo gli obiettivi ormai fissati da tempo, in casa Fortitudo si cercherà di capire quali sono le condizioni di Fantinelli e Aradori e se i due potranno essere in grado di scende con Milano. In classifica la Fortitudo è in lotta per il secondo posto con Udine, con le due squadre appaiate a quota 40 alle spalle dell’imprendibile Forlì.

Al termine della fase ad orologio alla Fortitudo mancano ancora 5 partite, quella di sabato con l‘Urania Milano, il confronto del 7 aprile ad Agrigento, il recupero casalingo con Treviglio del 10 seguito il 14 dalla sfida interna con Torino e infine la seconda trasferta siciliana consecutiva, stravolta a Trapani il 21.

Le prossime sfide saranno così decisive per stabilire posizione e griglia playoff dei biancoblù. Filippo Mazzoni