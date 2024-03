Serie A2: dopo la sconfitta con Rieti, la Fortitudo guarda avanti. Coppa Italia e mercato. Gli obiettivi della Effe

Un giorno si è una squadra che punta alla promozione, il giorno dopo ci si deprime per una sconfitta, amara, amarissima ma pur sempre una sola sconfitta. E’ questa qua la Fortitudo verrebbe da dire parafrasando il coro della Fossa, una Effe che lasciata alle spalle la sconfitta di domenica con Rieti da oggi riprende la preparazione in vista della Final Four di Coppa Italia in programma sabato e domenica a Roma. C’è da preparare la sfida con Trapani e anche se con ancora un po’ di amaro in bocca, in casa Fortitudo si volta pagina e si guarda avanti. Si guarda a un futuro tutto da vivere da protagonisti. La sconfitta con Rieti è stata indigesta per come è arrivata: da +18 a metà terza frazione la Effe si è completamente spenta e anche perché è costata il secondo posto in classifica, con Udine che vincendo con Cremona ha raggiunto a quota 38 proprio Matteo Fantinelli e compagni. La notizia più lieta è stata proprio il ritorno in campo, per quasi 32’ del Fante. La differenza tra averlo o non averlo in campo è stata evidente per i punti messi a segno, ma soprattutto per i 10 assist che hanno messo in ritmo i compagni di squadra. Adesso il campionato lascia spazio per un fine settimana alla Coppa Italia, per poi riprendere con le 6 partite per chiudere la fase ad orologio. Agatha Christie diceva che 3 indizi fanno una prova. Le sconfitte con Verona, Casale Monferrato e Rieti non fanno che confermare come serve una taratura a una squadra, uno staff tecnico e una società che hanno fatto passi da giganti e che da un’estate incerta sono passati a un autunno e un inverno da grandissima protagonista. Adesso arriva la primavera e con essa la Final Four di Coppa Italia, ecco proprio per non disperdere quel che di bello è stato fatto finora serve una messa a punto del motore, una variazione di qualche grado della propria rotta che si voglia andare avanti così oppure tornare sul mercato. Da una parte dare qualche minuto in più a Morgillo, Giordano, Conti, Sergio e Taflaj potrebbe garantire allo starting-five di essere magari più lucidi nella parte conclusiva delle sfide. La migliore "valorizzazione" della panchina non esclude per altro il ritorno sul mercato per fare il tanto atteso salto di qualità. Gli obiettivi ormai sono saputi e risaputi: un esterno e un lungo, solo che il mercato di A sembra al momento cristallizzato, e così in casa Effe si è iniziato a guardare in A2.

Filippo Mazzoni