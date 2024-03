Serie A2: esterno e allenatore a Roma per la presentazione della final four di Coppa Italia in programma il 16-17 marzo. Bolpin e Caja: "I tifosi Fortitudo danno una spinta eccezionale» La Fortitudo Bologna vince a Vigevano e si prepara per la sfida contro la Real Sebastiani Rieti. Partecipazione alla presentazione della Final Four di Coppa Italia a Roma. Coach Caja elogia il pubblico e la squadra. Nuovo progetto di sensibilizzazione contro il cancro al PalaDozza.