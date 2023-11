Serie A2: finora la ’panchina’ ha dato meno del previsto alla causa biancoblù nonostante le tante vittorie fino a qui ottenute. Fortitudo, Caja aspetta ancora le seconde linee

Lasciata alle spalle la sconfitta con Udine la Fortitudo ha ripreso a Cividale la sua corsa confermandosi leader solitaria del suo girone. Brutta, sporca, agonisticamente cattiva ma vincente, la Effe si conferma splendida protagonista di questo avvio di stagione grazie alla prestazione del suo bomber rientrante, Pietro Aradori e a una difesa a zona che, per necessità e virtù, ha imbrigliato l’attacco di Cividale. La scelta della ricorsa alla tattica è dovuta al voler preservare i propri lunghi dai falli e centellinare le energie di una squadra che aveva Fantinelli e Bolpin in non perfette condizioni fisiche e che purtroppo continua ad avere problemi con una panchina che riesce a dare poco o nulla. Nella sfida con Cividale i titolarissimi di Attilio Caja (foto) hanno giocato dai 32 minuti di Bolpin passando per i 33 di Fantinelli e Freeman e 35 di Ogden per arrivare fino ai 37 di un Aradori che oltretutto era al suo rientro in campo dopo aver saltato le ultime 2 sfide. Dati numerici in linea con quanto visto anche nelle altre 9 partite, a conferma di quanto coach Caja sfrutti e si fidi poco della sua second unit. L’impressione è che la pazienza, non infinita del coach, soprattutto nei confronti di qualche giocatore, stia terminando e di conseguenza o dalla panchina iniziano a fare qualche passo avanti oppure Caja continuerà a fidarsi solo dei suoi titolarissimi. A medio-lungo termine è una situazione che potrebbe portare all’arrivo di un playmaker-guardia e a un centro. Altrettanto vero però che i risultati e la classifica permettono alla Fortitudo di guardarsi bene intorno prima di muoversi anche perché il mercato offre poco e l’ipotesi Delfino sembra essere più una suggestione che una reale possibilità. Situazione complessa quindi con Caja che per forza o per amore, per credo o per necessità dovrà cercare di sfruttare al meglio le risorse a disposizione, Domenica al PalaDozza arriva Verona, nell’ultima giornata del girone di andata. Da qualche giorno sono in vendita i biglietti per la sfida.

Filippo Mazzoni