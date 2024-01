Serie A2: già esauriti i 400 tagliandi messi a disposizione per il derby di domenica con la Benedetto XIV. Effe, fattore tifosi: biglietti a ruba per Cento

La Fortitudo di Attilio Caja ha ripreso ieri ad allenarsi in vista del terzultimo turno di campionato che la vedrà scendere in campo, domenica, alle 18, a Cento nel derby con la Benedetto XIV.

Quello con i biancorossi è un derby che da un lato rinverdisce il gemellaggio tra le rispettive tifoserie, mentre dall’altro metti di fronte due squadre entrambe alla ricerca di una vittoria importante per la classifica.

Cento, dopo la vittoria di Nardò è infatti alla ricerca di continuità nel gioco e nei risultati. La grande prestazione di Dominique Archie, la decisiva prova di Mattia Palumbo nel supplementare hanno permesso alla formazione diretta da Matteo Mecacci di sopperire all’assenza dell’altro americano Wendell Mitchell e quella sottotono al tiro di Federico Mussini. D’altra parte la Fortitudo vede sempre più vicino lo striscione del traguardo finale della stagione regolare e del possibile approdo alla Final Four di Coppa Italia. Manca l’ultimo sforzo a cominciare proprio dalla sfida con Cento, ecco così che anche in questi giorni la squadra si sta allenando con grande concentrazione. La Fortitudo si sta allenando al completo, con coach Attilio Caja che deve rinunciare al solo Celis Taflaj infortunato e ancora indisponibile.

Intanto in vista della partita di Cento, ieri mattina i 400 biglietti messi in vendita al Fortitudo Store per la sfida con la Benedetto XIV sono andati esauriti in meno di un’ora, a conferma di come il popolo Fortitudo, ma non è una novità, seguire sempre con grandissimo calore i biancoblù.

Filippo Mazzoni