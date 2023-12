Serie A2: gli americani si stanno rivelando l’arma in più. Ogden e Freeman: l’onda d’urto della Effe

La sfida di domenica a Chiusi ha dimostrato, una volta in più che questa Fortitudo non molla e che in campo dà sempre tutto. Non bella ma vincente, non inarrestabile in attacco ma solida in difesa, la squadra di Attilio Caja in terra toscana ha centrato una vittoria che pesa e che la mantiene solitaria in testa alla classifica del girone Rosso di serie A2, in attesa del doppio derby romagnolo che l’attende adesso. Giovedì è in programma la sfida del PalaDozza con Rimini, domenica quella di Forlì con l’Unieuro. In entrambe le occasioni sarà un derby emiliano-romagnolo con alcune limitazioni.

La settimana scorsa era arrivata la decisione della Questura di Bologna di sospendere la vendita online dei biglietti, con la specifica che i biglietti già acquistati online restano validi e utilizzabili. La prevendita è quindi proseguita esclusivamente al Fortitudo Store con esclusione dei residenti nella provincia di Rimini. Ieri invece, in vista della sfida di domenica prossima, è arrivata la disposizione del prefetto di Forlì che ha vietata la vendita dei biglietti per tutti i residenti nella provincia di Bologna, con la Fossa dei Leoni che quindi non potrà seguire la squadra.

Il settore ospiti dell’Unieuro Arena sarà aperto per accogliere i tifosi della Fortitudo residenti fuori Bologna, con i biglietti che potranno essere acquistati solo nelle rivendite autorizzate di Forlì e dello stesso palasport.

Oggi intanto, dopo un lunedì di meritato riposo, la squadra ha ripreso gli allenamenti in vista del doppio ravvicinato impegno, con la certezza che arriva da un quintetto di assoluto livello e da due americani di spessore.

Coach Attilio Caja può fare affidamento su quella che, conti alla mano, è una delle migliori coppie di stranieri del campionato. Anche a Chiusi Mark Ogden e Deshawn Freeman sono stati infatti decisivi per la vittoria dei biancoblù.

Una coppia che si integra alla perfezione tra Ogden lungo ma con grande facilità nel tiro fronte a canestro e Freeman ottimo difensore ed elemento che sotto i tabelloni sa farsi decisamente valere. I numeri dei due non dicono tutto, ma rendono bene l’idea con Ogden che segna 15.6 punti di media a partita mentre Freeman raggiunge 14.5 e senza dimenticare per altro che nella classifica c’è Pietro Aradori che con 19.1 punti è terzo assoluto nella classifica dei bomber. I due americani sono tra i primi anche nelle statistiche dei rimbalzi Ogden è terzo con 8.5 di media, Freeman settimo con 7.1 e nella valutazione con Ogden è quinto con 18.9 e Freeman settimo con 17.7.

Filippo Mazzoni