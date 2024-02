Serie A2: il capitano potrebbe rientrare in anticipo. La Fortitudo sorride,. Fantinelli accelera

Fine settimana di riposo per la Fortitudo. Con il rinvio della sfida, inizialmente prevista per ieri con Treviglio, Matteo Fantinelli e compagni si sono goduti un riposo supplementare.

Il rinvio della sfida con Treviglio è stata importante anche per dare tempo allo staff medico biancoblù di continuare a lavorare sulla condizione proprio di capitan Fantinelli per il quale si nutre la netta speranza di poterlo rivedere in campo già domenica prossima. Il Fante continua a lavorare per completare la fase di recupero e per tornare magari già da domani alla ripresa degli allenamenti agli ordini di Caja. Il prossimo impegno vedrà la Effe tornare in campo domenica alle 21 a Vigevano, e in diretta su Raisport, i padroni di casa nel posticipo della quarta giornata della fase ad orologio.

Il recupero di Fantinelli, ma anche quello di energie fisiche e mentali di tutta la squadra è fondamentale in vista dei prossimi appuntamenti che attendono la Flats Service che da una parte vuol rimanere attaccata al treno di Forlì e dall’altra vogliono presentarsi a Roma per la Coppa Italia nelle migliori condizioni possibili. Intanto i romagnoli vincono, battendo Milano e si consolidano in testa con +6 sulla formazione di Caja che recupererà con Treviglio nella sfida in programma al PalaDozza il prossimo 10 aprile.

Le altre gare: Forlì-Milano 73-59, Trieste-Agrigento 73-57, Verona-Vigevano 75-84, Orzinuovi-Rieti 72-74, Nardò-Cantù 75-80. Rinviate: Udine-Roma, Cividale-Torino, Chiusi-Cremona, Rimini-Latina, Cento-Trapani.

La classifica: Forlì 42; Fortitudo 36; Udine e Verona 32; Trieste 30; Cento e Piacenza 22; Rimini e Nardò 20; Cividale 18; Orzinuovi 16; Chiusi 10.

Filippo Mazzoni