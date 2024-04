Serie A2: il gruppo di Caja insegue il secondo posto. Fortitudo senza sosta. Domani c’è Treviglio

Nemmeno il tempo di digerire l’amara sconfitta di Agrigento, visto anche il contemporaneo ko di Udine, che da domani si torna a parlare di campionato. Il ritorno di Pietro Aradori e l’esordio di Marco Giuri non sono bastati alla formazione di Attilio Caja per passare indenne dal PalaMoncada di Porto Empedocle.

E’ mancata quell’energia che la squadra aveva spesso e volentieri dimostrato e che invece con Agrigento è venuta meno proprio nei momenti decisivi, quando Matteo Fantinelli e compagni avrebbero dovuto dare il colpo del ko. Il colpo del ko stavolta la Effe bolognese lo ha subito dai rivali, che hanno trovato con la forza della disperazione e di una classifica che si faceva sempre più complicata, la determinazione per mettere quel qualcosa in più che alla fine è risultato decisivo. La sconfitta nella prima delle due trasferte siciliane è stata meno grave del previsto, visto il contemporaneo scivolone anche di Udine sul campo di Casale Monferrato. Esclusa Forlì, prima per distacco, la seconda piazza del girone rimane ancora in perfetto equilibrio tra bolognesi e friulani. Meglio secondi e incrociare la strada con Trapani nella finale promozione, oppure arrivare terzi e finire nella parte opposta del tabellone, quella che vede favorita Forlì?

In casa Fortitudo, come ha ricordato nei giorni scorsi Bolpin, non si fanno calcoli, ma si vuole cercare di chiudere al secondo posto anche per avere, in un’eventuale semifinale playoff, il vantaggio del fattore campo.

Intanto da oggi, smaltite le scorie e la stanchezza della trasferta siciliana, si prepara la sfida di domani con Treviglio, prima di due confronti casalinghi con la Effe impegnata poi domenica con Torino sempre sotto le volte del PalaDozza. Domani sarà l’esordio davanti al proprio pubblico di Giuri che, corso e ricorso storico, affronterà la sua ex squadra, ma sarà anche il ritorno da avversario per Nicola Giordano, fino a una settimana fa giocatore della Fortitudo e adesso in prestito ai lombardi.

Filippo Mazzoni