Serie A2: il momento no dopo tre sconfitte di fila. Basile e Pilutti spingono la Effe. Oggi la Fossa dei Leoni fa festa

L’abbraccio dei tifosi per ritrovare il sorriso e compattezza e lasciarsi alle spalle la crisi che l’ha attanagliata nelle ultime due settimane.

La squadra continua ad allenarsi in palestra, a lavorare quotidianamente con intensità e costanza senza sosta fino alla sfida di mercoledì con Cento, tranne ovviamente Donte Thomas fuori squadra e che sta svolgendo lavoro differenziato individuale.

Tanto lavoro in palestra, ma oggi la Fortitudo ha l’occasione di riavvicinarsi ai propri tifosi, cercando di riprendere la propria marcia dopo che le tre sconfitte consecutive con Brindisi, Pesaro e sopratutto Torino hanno minato le certezze.

Oggi è in programma la Festa della Fossa dei Leoni. Lo storico gruppo dei tifosi della Effe festeggia i 55 anni dalla fondazione e lo farà con un pranzo organizzato, ingresso dalle 12, all’Estragon Club in via Stalingrado, e successivo pomeriggio, accesso per chi non partecipa dalle 16 in poi, tutto in tinta biancoblù.

Da sempre vicina alla squadra e alla società, la Fossa ha sempre confermato il grande amore e la grande passione che l’avvicina ai propri colori e verso quello che la Fortitudo rappresenta.

La squadra al completo e lo staff tecnico con in testa capitan Matteo Fantinelli e coach Attilio Caja saranno presenti alla festa insieme a tanti volti, di giocatori e dirigenti che hanno fatto la storia del club.

Per la Effe sarà l’occasione per ricevere l’abbraccio e il calore dei propri tifosi. In un primo vero momento di crisi come la squadra attraversa, la Fortitudo ha bisogno di far quadrato intorno alla squadra e al tecnico, con società che e pronta a fare tutto il possibile per risalire la china e con i tifosi che dovranno cercare di stringersi in un abbraccio con i propri giocatori.

Insomma il primo posto e la promozione diretta in serie A sembra essere ormai lontano, ma i playoff sono una certezza e con essi il secondo pass per risalire nella massima serie.

Serve fare quadrato nella squadra e intorno alla squadra per riprendere il cammino e far tornare l’Aquila a volare.

Intanto oggi tra i volti che hanno fatto la storia del club oggi all’Estragon saranno presenti due autentiche icone della storia dell’Aquila. Perché parliamo di Gianluca Basile, protagonista dello scudetto del 2000 e di quello successivo del 2005.

Baso, in questa seconda occasione, era capitano. E fu lui a passare il pallone a Ruben Douglas per la tripla tricolore.

E ci sarà anche Claudio Pilutti che, nel 2000, fu proprio designato dalla Fossa dei Leoni per ’colorare’ di biancoblù la statua del Nettuno. Sia Baso sia Pilu, poi, sono i due designati per le figurine celebrative e solidali.