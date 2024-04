Serie A2: il nuovo acquisto deve crescere. Domenica il primo match dei quarti al PalaDozza. Fortitudo, ora la testa a Treviglio. L’ obiettivo è l’inserimento di Giuri

Ripresa dell’attività e bagno di folla. Dopo un weekend e un lunedì di riposo, la Fortitudo torna quest’oggi in campo per il primo allenamento settimanale. Si avvicina a grandi passi l’appuntamento di domenica pomeriggio, quando alle ore 18 sotto le volte del PalaDozza, la formazione del presidente Stefano Tedeschi ospiterà Treviglio in gara 1 dei quarti di finale dei playoff promozione.

Agli ordini di coach Attilio Caja e del suo staff, Matteo Fantinelli e compagni tornano come detto oggi ad allenarsi al PalaZola. Recuperare gli acciaccati, migliorare la condizione globale del gruppo e inserire Marco Giuri negli schemi della squadra, a pochi giorni dall’esordio dei playoff, il lavoro in casa Fortitudo non manca, anche se con l’avvicinarsi della sfida con Treviglio, cresce la tensione, l’attesa, ma anche la voglia di ritornare in campo.

Il weekend di riposo è servito per ricaricare le pile, trovare nuove energie fisiche e mentali in vista di quella che è la fase decisiva dei playoff. Adesso arriva il bello e la Fortitudo si sta tirando a lucido per essere pronta per i playoff e per il primo ostacolo, tutt’altro che facile, che si chiama Treviglio.

L’unico precedente stagionale, il 10 aprile scorso i bergamaschi si imposero 78-82, per cui massima attenzione ad un confronto che già al primo turno si presenta come molto impegnativo.

Stasera intanto la squadra è attesa da un bagno di folla. Fantinelli e compagni presenzieranno ad una cena con gli iscritti al ‘Fortitudo Fans Club Molinella’, club che è da sempre tra i più attivi nella tifoseria biancoblù.

Una nuova conferma dell’affetto e della partecipazione che la Fortitudo registra da parte dei suoi tifosi, confermata anche dalla buona vendita di tagliandi in vista delle prime due sfide dei quarti.

Sul fronte biglietti prosegue la vendita in vista di gara 1 di domenica e di gara 2 di martedì prossimo con Treviglio. Fino a domani è attiva la prevendita per abbonati e la libera vendita dei posti non occupati dalle tessere annuali.

Da giovedì 2 maggio parte invece seconda fase della vendita, con la disponibilità anche dei posti lasciati liberi dagli abbonati. E’ possibile esercitare il proprio diritto di prevendita oppure richiedere i tagliandi sia al Fortitudo Store di via Riva Reno, che online sul sito internet di Vivaticket.

Filippo Mazzoni