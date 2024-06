Serie A2: il regista, che era stato tentato da altre offerte, sottoscrive un biennale con il club nel quale è cresciuto. Fortitudo, capitan Fantinelli ha detto sì

La Fortitudo mette un punto fermo rinnovando per due stagioni Matteo Fantinelli. La volontà del capitano di rimanere in Fortitudo, la voglia della società di venire incontro alle esigenze del playmaker sono state più forti delle sirene friulane. Nonostante l’offerta importante messa sul piatto dal ds di Udine, Andrea Gracis, capitan Fantinelli ha deciso di legarsi per altre due stagioni alle Effe e al suo popolo. Giocatore bandiera, non solo per essere il capitano, Fantinelli indosserà ancora la canotta biancoblù. Quasi un record nel basket moderno per un giocatore che, 31 anni il 24 novembre ha legato il futuro alla Effe. Con la conferma di Fantinelli, quella di Bolpin, Aradori e anche Giuri, il reparto esterni inizia a prendere forma.

Basciano, Alibegovic e la società adesso dovranno muoversi per il pacchetto lunghi e per la coppia straniera per la quale il nuovo allenatore dovrà fare una seria riflessione. Se è vero che il ritorno di Aradori è previsto non prima di dicembre, in casa Fortitudo si deve valutare con attenzione se sia il caso ritornare alla formula con uno straniero nel reparto esterno e uno tra i lunghi, oppure se confermare le scelte fatte sul solco tracciato quest’anno da Ogden e Freeman.

Imperativo diventa così stringere, il prima possibile per il tecnico che guiderà la squadra. Il nome caldo è e rimane quello di Marco Ramondino, anche se esistono problemi di natura economica da superare. Esonerato alla vigilia di Natale, ma sotto contratto con Tortona fino al 30 giugno 2026, per riuscire a trovare la quadra serve sia la buona intenzione della Effe, ma al tempo stesso del club piemontese e del coach.

Situazione in piena evoluzione, ma se non si dovesse riuscire a chiudere, un altro nome potrebbe essere quello di Daniele Parente ex tecnico di Trapani, che il dg Nicolò Basciano conosce bene per i tanti anni passati insieme in Sicilia.