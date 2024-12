Serie A2: il tecnico commuterà la squalifica in ammenda per essere in panchina. Fortitudo, un turno di stop per coach Caja. Aradori pronto per la sfida di sabato con Piacenza

Un turno di squalifica per Attilio Caja e uno per Lorenzo Pansa tecnico di Vigevano. La diatriba scoppiata tra Caja e il collega lombardo finisce con la sospensione decreta dal giudice sportivo di un turno per i due tecnici.

"Squalifica per una gara perché a fine gara si scontrava verbalmente in modo plateale con il capo allenatore avversario" si legge nel provvedimento, con Fortitudo e Vigevano che potranno decidere di commutare la squalifica in ammenda pecuniaria e avere così i due coach in panchina.

Si chiude così la dialettica con coach Pansa, con Caja che già da ieri ha iniziato a preparate la sfida in programma sabato al PalaBanca di Piacenza in casa dell’Assigeco. Nell’anticipo della quindicesima giornata di campionato Matteo Fantinelli e compagni hanno la ghiotta occasione di continuare il filotto di successi e centrare la quarta vittoria consecutiva dopo Libertas Livorno, Avellino e appunto Vigevano.

Compito sulla carta non impossibile visti i problemi di una Piacenza che è il fanalino di coda del campionato con appena 4 punti frutto delle uniche vittorie di Cremona con la Juvi e in casa con Nardò, a fronte di dodici sconfitte.

Da ieri la Fortitudo ha ripreso a lavorare al completo al PalaDozza, in una settimana tipo, o quasi di allenamenti. L’inserimento di Pietro Aradori procede sempre più spedito e dopo il ritorno in campo con Avellino e il riposo concesso a Vigevano l’ala di Lograto sarà in campo con Piacenza contro quel’Assigeco allora Casalpusterlengo in cui una ventina d’anni fa muoveva i primi passi da cestista.