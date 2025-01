Serie A2: il tecnico guarda al futuro. Attenzione, difesa e intensità: così Caja cambia la Fortitudo

La Fortitudo è tornata al lavoro al PalaZola in vista della sfida di campionato di domenica a Verona. Video e sedute in campo per rivedere e correggere gli errori di domenica con Piacenza e cercare di mettere a punto il motore di una squadra che sta girando bene, ma non è ancora completamente a pieno regime. Le sferzate di coach Attilio Caja nel dopo partita della sfida con l’Assigeco sono state chiare, a conferma di come il coach pavese, nonostante una marcia da prima della classe, con 9 vittorie in 11 confronti, non sia soddisfatto.

La Effe deve e può migliorare. C’è da inserire Donte Thomas e da gestire gli acciacchi di capitan Fantinelli. Resta indisponibile Leo Menalo, ulteriori accertamenti previsti dovrebbero chiarire situazione ed eventuali tempistiche di rientro. Ma l’arrivo di Thomas e la presenza di Battistini non tengono in apprensione il coach.

Il ritorno di Caja e le operazione di mercato confermano come la società punti con decisione a risalire la china e alla promozione. Difficile da conquistare direttamente, serve un ulteriore filetto di successi e qualche altro passo falso del trio di testa Rimini, Cantù e Udine, più probabilmente raggiungibile invece tramite i playoff.

Arrivare almeno al quinto posto garantirebbe una posizione favorevole nei quarti per poi giocarsi tutte le carte in semifinale. Ma intanto c’è tanto da lavorare in campo sul piano fisico e tattico e con un cambio di mentalità completamente da cambiare in allenamento e in partita. Del resto le sfide della domenica spesso non sono altro che lo specchio di quello che la squadra fa durante la settimane e di come si prepara. Ecco così che in previsione di Verona, ma anche delle sfide interne con Cantù e Vigevano serve un salto di qualità.