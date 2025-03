Serie A2: Kenny in palestra con i compagni. L’obiettivo è metterlo in condizione di giocare qualche minuto ad Avellino. La Fortitudo finalmente riabbraccia Gabriel

Vinta, persa e rivinta. Mancherà di giocatori, di condizione fisica, ma di certo non di voglia, carattere e cuore. La Fortitudo che ribalta Rieti, quando sembra essere con un piede nel baratro, conferma coraggio e determinazione, e tanta voglia di andare oltre gli ostacoli. Che siano gli infortuni p quella alla malasorte che sembra aver messo nel mirino la squadra. Il plauso va a chi come Matteo Fantinelli e Riccardo Bolpin, in una situazione di piena emergenza come quella che sta attraversando la Effe, si è reso disponibile a scendere in campo nonostante la febbre alta e le condizioni fisiche personali. E’ il segno dell’unione del gruppo che, sembra banale dirlo, si è stretto ancora di più nel momento di difficoltà. Le tre sconfitte consecutive con Brindisi, Pesaro e Torino se da un lato avevano fatto vedere il lato peggiore della Fortitudo della gestione Caja, dall’altro hanno spinto società, staff e giocatori a far quadrato per superare la crisi momentanea e rilanciarsi e così è stato. Sul fronte del gioco la squadra ha ritrovato solo in parte, o meglio solo a tratti, lo smalto dei momenti migliori, ma è altrettanto vero, con un po’ di pragmatismo, che vincere non solo aiuta a vincere, ma alla fine è l’unica cosa che conta. A questa Fortitudo va dato il merito di averlo disputato, vincendole, gare tutt’altro che scontate con Cento e Rieti. Questa serie A2 ha dimostrato che non ci sono squadre schiacciasassi, forse Udine che sembra destinata a conquistare il primo posto e la promozione diretta in A, ma non ci sono nemmeno squadre materasso. Ecco così che celebrata, con un giorno di riposo la doppia vittoria, da quest’oggi la Fortitudo torna al lavoro al PalaZola per preparare la trasferta di domenica prossima ad Avellino. Per l’ultimo confronto prima della sosta per la Coppa Italia, la Fortitudo potrebbe riavere anche Kenny Gabriel. Il lungo americano nativo Charlotte nelle scorse settimane era già al lavoro con il preparatore atletico Salvatore Poma, e da oggi si aggregherà di nuovo alla squadra, pronto magari a dare qualche minuto già dalla sfida con gli irpini.