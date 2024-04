Serie A2: la Effe ha dimostrato di essere sulla strada giusta nel successo contro Torino. Bene in attacco anche Aradori e Ogden. La Fortitudo ha ritrovato la difesa di ferro

Difesa impenetrabile, Aradori e Ogden decisivi in attacco, Freeman energia e qualità sotto canestro, oltre a una sapiente regia di Fantinelli e all’apporto della panchina. La Fortitudo ha ritrovato se stessa tornando alla vittoria e lasciandosi alle spalle il momento negativo. Quello che spicca nella prestazione con Torino, terza sconfitta per i piemontesi che si confermano in un momento difficile, è sicuramente i punti concessi agli avversari, appena 59 a conferma di come Matteo Fantinelli e compagni si siano mossi bene nella propria metà campo riuscendo a limitare sia gli esterni che sottocanestro i gialloblù di Franco Ciani. Bene così per una Fortitudo che avrà pur commesso qualche palla persa di troppo (15), ma che vanno rapportati con 22 assist smazzati (10 da Fantinelli), per un bilancio +7 che si conferma decisamente positivo. A una sfida al termine della stagione regolare la Fortitudo si è lasciata così alle spalle i due ko di Agrigento e Treviglio, a conferma di come la Effe non sia il Real Madrid ma di come possa ambire, con pieno merito, al secondo posto del girone.

La formazione di Caja affronta con due punti di vantaggio l’ultimo decisivo turno. Domenica i biancoblù saranno di scena a Trapani in casa degli Shark nella rivincita della semifinale di Coppa Italia e nell’anticipazione di quella che potrebbe essere una finale promozione, Udine invece che tallona a -2 proprio Fantinelli e compagni sarà a sua volta impegnata in casa di Cantù, seconda forza del girone Verde. Il secondo posto alle spalle della capolista Forlì si deciderà proprio nell’ultimo turno, un evento arrivo a pari punti, sconfitta Fortitudo e vittoria Udine porterebbe i friulani, complice il vantaggio (+17) negli scontri diretti, al secondo posto. Al di là di quella che sarà la posizione, la vittoria su Torino ha riportato serenità e convinzione in un gruppo che ha ritrovato i suoi capisaldi, ma sta trovando buone risposte anche dalla panchina dove a turno Sergio, Morgillo, Conti, oltre a Panni stanno dando il proprio contributo. Rimane ancora da inserire al meglio Marco Giuri ma, vista l’esperienza, c’è da esser sicuri che sarà pronto per i playoff.

Filippo Mazzoni