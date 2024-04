Serie A2: la sconfitta con Treviglio non è andata giù al tecnico che imputa alla squadra distrazione e presunzione. Fortitudo, Caja alza i toni in vista dei playoff

Atteggiamento sbagliato in partita e in allenamento. Le parole di coach Attilio Caja nel dopo partita con Treviglio suonano come un campanello di allarme.

Caja è stato durissimo con i suoi, rei di aver perso il bandolo della matassa nelle ultime uscite. Mancata difesa sui tiratori avversari, distrazione e presunzione in partita e in allenamento, Caja ha tuonato contro le dormite in difesa, finora uno dei punti di forza, e le percentuali dalla lunetta. Il tecnico è stato un fiume in piena. "Forse qualcuno si era abituato bene, non siamo il Real Madrid".

L’ultimo periodo è stato minato dagli infortuni, Giuri è arrivato da una settimana e deve inserirsi. Con Fantinelli e Aradori acciaccati la squadra sta accusando un’evidente flessione. Ogden e Bolpin sono meno lucidi rispetto ad inizio stagione, Panni dimenticato in panchina e con il solo Freeman a dare energia, con i soliti alterni risultati del supporting-cast Conti, Sergio, Morgillo in ogni caso marginali. Di sicuro la stanchezza fisica, ma anche mentale si è fatta sentire nelle gambe e nella testa dei giocatori. Serve resettare e ripartire già da domenica con Torino per chiudere al meglio la stagione regolare e presentarsi carichi ai playoff. Vero anche che è la prima volta in stagione che la Effe perde 2 sfide consecutive, dopo ogni ko, di Supercoppa, campionato o Coppa Italia che sia Fantinelli e compagni si erano sempre rialzati, vero anche che dalla sfida con Verona del 4 febbraio scorso, sono arrivate 4 vittorie e 6 sconfitte quando in precedenza il bilancio era di 17-4.

Filippo Mazzoni