Serie A2, operazione difficile. Ma il capitano dei toscani sta giocando poco. Fortitudo, l’obiettivo mercato si sposta sul pistoiese Della Rosa

Si avvicina la sfida di domenica con Verona e con essa l’ultima giornata di andata del girone Rosso per la Fortitudo. Mentre la squadra ha ripreso martedì ad allenarsi in vista del confronto del PalaDozza con gli scaligeri, la società continua a monitorare il mercato alla ricerca di qualche elemento che possa potenziare un organico che ha uno starting-five da promozione, ma una panchina tutta da ricostruire. Si cerca un lungo italiano, merce rarissima al momento in giro, che possa sostituire Morgillo che non ha per nulla convinto in queste prime 10 giornate, e si cerca soprattutto un esterno che possa affiancare, sostituendo o giocando al fianco di capitan Fantinelli in regia. Coach Attilio Caja ha già bocciato Giordano, mentre vede più Panni come guardia che come giocatore d’ordine.

Nelle ultime ore si è parlato di Gianluca Della Rosa, 27 anni playmaker nativo di Pistoia e capitano della formazione toscana. Della Rosa è ai margini della rotazione di coach Brieanza e anche domenica è rimasto in panchina in tutta la sfida vinta da Pistoia su Sassari. Al momento sta giocando meno di 9’ a partita, con 1,7 punti, 1,3 assist e un rimbalzo a partita, ben poca cosa rispetto al giocatore che nella passata stagione è stato cardine in regia e punti per la risalita toscana in A. Un eventuale approdo alla Effe darebbe maggiore spazio e rilancerebbe la carriera di Della Rosa che per taglia 180 centimetri per 73 chili soffre la fisicità della serie A, ma sarebbe un eccellente innesto per la Fortitudo, che per altro cerca un giocatore con le sue caratteristiche.

Un’operazione difficile, visto anche il grande legame tra Della Rosa con la squadra della sua città, ma che alla fine sarebbe un affare per il giocatore e per la Effe. Resta da capire se lo sarebbe anche per Pistoia che privandosi di un italiano dovrebbe tesserarne un altro.

