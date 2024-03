Serie A2: ore 18 al PalaDozza la Real Sebastiani Rieti. Fortitudo, un Fantinelli in più per continuare l’inseguimento

La Fortitudo torna al PalaDozza. Appuntamento in Piazza Azzarita per la formazione di Attilio Caja che, alle 18, ospita la Real Sebastiani Rieti nella sfida valida per la quinta giornata della fase a orologio.

A un mese dall’ultima apparizione al PalaDozza, l’ultima partita risale all’11 febbraio con la Juvi Cremona, i biancoblù tornano a giocare davanti al proprio pubblico con l’obiettivo di bissare la vittoria di Vigevano e difendere, dal tentativo di rimonta di Udine, adesso a -2, il secondo posto.

Per farlo, coach Caja torna ad avere a disposizione, ed era assente proprio dalla sfida con Cremona, anche capitan Matteo Fantinelli. I problemi alla caviglia del Fante sono superati e già da martedì il playmaker si è regolarmente preparato col resto della squadra. La settimana per la sosta delle nazionali e il rinvio della sfida con Treviglio è servita da un lato a ricaricare le pile del resto della squadra e mettere benzina in vista del finale di stagione e dall’altra per recuperare a pieno proprio Fantinelli che a conti fatti ha dovuto saltare solo le trasferte di Casale Monferrato e Vigevano.

In attesa di novità di mercato, ma in serie A come in serie A2 la situazione al momento sembra essersi cristallizzata le buone notizie arrivano sul fronte infermeria, per una Fortitudo che si appresta, superato l’ostacolo Real Sebastiani Rieti, ad affrontare nel prossimo weekend la Final Four di Coppa Italia in programma a Roma.

Alla sfida con Trapani e alla Coppa la Fortitudo inizierà a pensare però solo dopo il confronto con Rieti squadra ostica, con un’eccellente coppia di americani Hogue e Johnson, una batteria di italiani di assoluto livello e un coach come Alessandro Rossi che conosce benissimo la categoria e l’ha vinto con Scafati nel 2022. PalaDozza che va verso l’ennesimo tutto esaurito della stagione, con buona presenza anche di sostenitori che arriveranno dal Lazio.

Quella con Rieti è una sfida che torna dopo tanti anni, ma sarà un amarcord e un confronto particolare per Nazzareno Italiano, ma anche per Davide Raucci e Giacomo Sanguinetti ex di un recente o meno passato con la canotta biancoblù.

Le altre gare: Cento-Agrigento 82-70, Piacenza-Roma 95-81, Cividale-Latina 75-58, Verona-Milano 89-93 (dopo un supplementare), Nardò-Monferrato 100-80; Udine-Juvi Cremona, Trieste-Treviglio, Rimini-Vigevano, Orzinuovi-Trapani, Chiusi-Cantù, Forlì-Torino.

La classifica: Forlì 44; Fortitudo Bologna 38; Udine 36; Verona 34; Trieste 30; Cento e Piacenza 24; Rimini, Cividale e Nardò 22; Orzinuovi 16; Chiusi 12.