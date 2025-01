Serie A2: ore 18 per proseguire la striscia vincente del 2025. Fortitudo: intensità e Thomas. Caja cerca risposte a Verona

Gli esami nello sport come nella vita non finiscono mai. E’ quello che succede nei prossimi sette giorni alla Fortitudo chiamata a un trittico di sfide, affascinante, avvincente e che potrebbe dare dimensioni ancor più nitide sul futuro della squadra diretta da Attilio Caja. Il tris di sfide, che proseguirà mercoledì con Cantù al PalaDozza e poi domenica prossima sempre in Piazza Azzarita con Vigevano, comincia stasera alle 18 dal Pala Agsm Aim di Verona dove Matteo Fantinelli e compagni saranno impegnati con la Scaligera.

Confronto tutt’altro che facile attende la Flats Service contro una rivale che ha gli stessi punti in classifica dei ragazzi del presidente Stefano Tedeschi. Confronto di alta classifica per una Fortitudo che, reduce da quattro vittorie consecutive, con imbattibilità nel 2025 e 9 su 11 nella seconda era Caja, proverà a scalare ancora la classifica.

Serve una prova di carattere, ma anche di qualità, decisamente superiore di quella offerta dalla Effe una settimana fa con Piacenza e che aveva fatto alterare coach Caja nel dopo partita. L’avversario è di livello, con elementi di grande qualità, ecco così che la Fortitudo dovrà cercare di alzare i giri del proprio motore e avere un rendimento migliore.

Il ritorno in settimana di Leo Menalo per altro oggi indiziato, tra gli undici senior a disposizione di Caja per la tribuna, ha aiutato ad alzare il livello del gioco in allenamento, l’inserimento sempre più nell’organico di Donte Thomas ha aiutato e aiuterà la squadra in campo in termini di fisicità sotto canestro, rimbalzi e qualità difensiva, già dal confronto con Verona, in cui l’americano ex Torino e Cantù avrà sicuramente più spazio a disposizione rispetto alla fugace apparizione con Piacenza.

Ancora assenti Gherardo Sabatini e Kenny Gabriel. In campo sarà una sfida accesa, in tribuna sarà una festa con la Scaligera Verona che in occasione della sfida con la Flats Service ha deciso di riproporre il lancio di peluche, da donare ad associazioni benefiche veronesi.

Direzione di gara affidata a Barbiero, Berlangieri, Chersicla. Radio & Tv: diretta streaming su Lnp Pass, radiofonica su Radio Sanluchino e audiocronaca su Canale 88.

Le altre gare: Urania Milano-Cantù 63-57, Udine-Brindisi 79-90, Rieti-Cividale 90-71, Vigevano-Avellino, Orzinuovi-Juvi Cremona, Torino-Cento, Pesaro-Nardò, Rimini-Piacenza, Livorno-Forlì.

La classifica: Rimini e Udine 34; Cantù 32; Cividale 30; Urania Milano e Rieti 28; Fortitudo Flats Service Bologna, Avellino e Verona 26; Forlì e Pesaro 24; Torino e Brindisi 20; Orzinuovi 18; Cremona 16; Vigevano, Cento e Libertas Livorno 14; Nardò 12; Piacenza 6.