Serie A2: ore 20,30 al PalaDozza il recupero del match con i lombardi allenati dall’ex bianconero Valli. Fortitudo, c’è Treviglio per riscattarsi. E Caja testerà l’assetto in chiave playoff

Lasciata alle spalle le scorie per la sconfitta di Agrigento, in casa Fortitudo si volta pagina e ci si appresta a scendere di nuovo in campo, alla 20,30 al PalaDozza per affrontare, nel recupero della terza giornata della fase a orologio, Treviglio.

Settima nel girone verde la formazione bergamasca è allenata da Giorgio Valli, tecnico cresciuto sotto le Due Torri e annovera tra le proprie fila tra gli altri l’ex Barbante e l’ex Virtus Luca Vitali, oltre a Nicola Giordano.

Appena una settimana fa Treviglio e Fortitudo hanno dato via allo scambio che ha portato Marco Giuri, oggi il suo esordio in Piazza Azzarita, a Bologna e Giordano in Lombardia.

Treviglio è squadra dalla grande esperienza grazie anche alla coppia straniera composta da Pacher e Harris, oltre ad avere in organico altri due elementi come Sacchetti e Cerella di riprovata qualità.

"La Fortitudo è una squadra di grande fisicità e di grande talento: gioca molto in velocità e muove bene la palla – sottolinea proprio Giordano –. Giocare al PalaDozza non è mai facile: c’è un tifo molto importante e anche per questo sarà una partita molto dura".

Giordano, per altro come Giuri sull’altro fronte della barricata che conosce bene gli ex compagni.

"Noi dovremo fermare le loro principali individualità e avere una difesa molto aggressiva – conferma il playmaker veneziano – provando a toccare i loro punti deboli. Dobbiamo cercare di fare uno sforzo fisico enorme e correre il più possibile. Loro arrivano dalla difficile e lunga trasferta in Sicilia, proveremo anche ad approfittare della stanchezza per portare a casa i due punti".

Due punti e vittoria che farebbero comodissimo anche alla Fortitudo che dopo il ko di Agrigento ha adesso la ghiotta occasione di prendersi, da sola, il secondo posto che condivide con Udine. Vincendo con Treviglio la Effe staccherebbe Udine di due punti e con ancora due sfide da giocare, quella con Torino sempre in casa e poi l’ultima a Trapani, ha l’occasione di fare un passo decisivo verso il piazzamento che se da un lato porta nella parte di tabellone di Trapani, dall’altro regala a chi arriva secondo il vantaggio del fattore campo, negli eventuali primi due turni di playoff.

Nell’unico altro incontro della fase a orologio in programma quest’oggi Cento ospiterà alla Baltur Arena proprio Trapani.

Direzione di gara affidata a Centonza, Moretti, Yang Yao.

Radio & Tv. Diretta streaming su Lnp Pass e radiofonica su Nettuno Bologna Uno.

La classifica: Forlì 50; Fortitudo Bologna e Udine 42; Verona 36; Trieste 34; Rimini 32; Cividale 30; Piacenza 28; Cento 26; Nardò 22; Orzinuovi e Chiusi 18.