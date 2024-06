Serie A2: ore 21 al PalaDozza. Il presidente sostiene di essere stato minacciato e parla di un ’ingiustificato clamore mediatico’. L’Aquila sceglie il silenzio e stasera si gioca. Fortitudo, Trapani adesso ’accusa’ e Antonini resta a casa

Più polemica che campo. Se in casa Fortitudo si voleva lasciar perdere le polemiche e le pesanti provocazioni, altrettanto non si può dire dal lato trapanese, con l’ennesimo comunicato di fuoco proprio alla vigilia di gara 3 che attacca pesantemente i tifosi della Fortitudo. Nella nota del club siciliano si parla di clamore mediatico e social, ma soprattutto di minacce ricevute a Trapani dopo gara 2 con tanto di inseguimento della vettura del presidente Valerio Antonini all’interno dell’area privata del PalaShark. "Per evitare di rischiare di fare la fine di presidenti come Maione e Bragaglio, Antonini ha deciso di privarsi della possibilità di seguire la squadra a Bologna, nel tentativo di calmierare gli animi già troppo caldi" afferma il comunicato "con l’auspicio che la partita si giochi sul campo e sugli spalti con sportività e legalità, ci auguriamo che i nostri tesserati vengano trattati con rispetto al pari di come sono stati trattati i dirigenti e i giocatori della Fortitudo a Trapani". Parole pesanti che seguono le polemiche dei biglietti, il trattamento di Caja in conferenza stampa dopo gara 2, la richiesta di giocare a porte chiuse gara 4 e adesso questa ennesima uscita in cui Antonini conferma, nonostante le rassicurazioni di Questura, Digos e Fortitudo sulla sua incolumità, di evitare di seguire la squadra nella sfida di stasera, palla a due alle 21 (diretta tv su Raisport Hd e Rai Play, radio su Nettuno Bologna Uno e differita su Trc). In quella che a tutti gli effetti si chiama sport, avremmo voluto parlare di basket, invece da prima dell’inizio della serie si è stati costretti a sentire e a parlare di tutto fuorché di pallacanestro. Dovere di cronaca a parte, la sfida di stasera è il primo match point a disposizione di Trapani, avanti 2-0 con la Fortitudo, nonostante tutto e tutti, chiamata a vincere per forzare la serie a gara 4 in programma eventualmente domenica sempre sotto le Due Torri.

In Fortitudo si è pensato solo a giocare e stemperare gli animi, cose che a conti fatti non è servita viste le ultime uscite che rimbalzano da Trapani.

Assente Pietro Aradori, in campo questa sera ci sarà invece sicuramente, ma in condizioni non ottimali Mark Ogden. La ferita procuratosi dal lungo di San Diego e medicato con una dozzina di punti di sutura alla mano destra, quella con cui tira tanto per capirsi, dopo gara 2 non impediranno al giocatore di scendere in campo. Servirà una prestazione gladiatoria sua e di tutta la squadra e l’apporto incessante di tutto il PalaDozza che per l’occasione sarà ancora tutto biancoblù. La Fossa ha chiesto infatti agli spettatori presenti in curva Schull e in curva Calori si indossare maglie blu e a coloro che saranno sulle tribune Azzarita e Graziano di indossare una maglietta bianca.