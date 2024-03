Serie A2: progetto di collaborazione per la prevenzione oncologica. La Fortitudo si prepara per Rieti. E abbraccia l’istituto Ramazzini

Primi allenamenti settimanali in casa Fortitudo. Lasciata alle spalle la vittoria di domenica sera con Vigevano, la formazione di coach Attilio Caja è tornata in campo da ieri per preparare il confronto di domenica prossima con la Real Sebastiani Rieti, quando la Effe torna ad abbracciare l’affetto del suo caloroso pubblico dopo le due trasferte consecutive e il turno di sosta per il rinvio della sfida interna con Treviglio.

Si rigioca al PalaDozza dopo quasi un mese, per la precisione dall’11 febbraio scorso e dalla vittoria, 93-72, conquistata con la Juvi Cremona.

Proprio con la formazione lombarda ha giocato la sua ultima partita capitan Matteo Fantinelli che proprio in quella partita accusò la distorsione alla caviglia sinistra che lo ha costretto ai box nelle ultime sfide.

Il Fante dovrebbe rientrare proprio domenica dando così a coach Caja la possibilità di avere un’arma in più a propria disposizione sia per la sfida contro Rieti, sia soprattutto in previsione della Final Four di Coppa Italia, in programma tra 10 giorni a Roma e che vedrà i biancoblù affrontare in semifinale l’ambiziosa Trapani.

Ieri intanto si è svolta la presentazione del nuovo progetto di collaborazione fra l’Istituto Ramazzini e la Fortitudo Pallacanestro, con i giocatori dell’Aquila, rappresentanti nell’occasione da Nicola Giordano, Celis Taflaj e Luigi Sergio, che saranno protagonisti di una campagna di sensibilizzazione sulla prevenzione oncologica e sulla lotta al cancro.

In particolare la prevenzione sarà centrata su quattro aree con tumori al seno, ai testicoli, alla tiroide e alla cute.

Nelle quattro giornate di accesso libero, coloro che avranno fatto richiesta di esami potranno essere visitati nella struttura del Poliambulatorio di via Libia a Bologna.

Fortitudo, Istituto Ramazzini, che si occupa di ricerca indipendente e prevenzione contro il cancro da oltre 50 anni, faranno così squadra per rimarcare l’importanza del binomio fra sport e salute, partendo proprio dai più giovani.

A presentare l’iniziativa sono stati il presidente della Fortitudo Pallacanestro Stefano Tedeschi insieme al medico sociale Stefano Quadrelli, mentre presenti per l’Istituto Ramazzini l’amministratore delegato Marco Benni, la direttrice sanitaria Angela Guaragna, che ha spiegato nel dettaglio le azioni di prevenzioni che verranno messe in atto, perché una analisi precoce può spesso e volentieri fare la differenza.