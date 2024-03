Serie A2, sabato con l’Urania. La Effe vuol recuperare. Aradori e Fantinelli

La formazione di Attilio Caja ha ripreso ieri la preparazione in vista della sfida di sabato con l’Urania Milano. La società rimane vigile sul mercato pronta a muoversi nel caso di eventuali richieste da parte dello staff tecnico, ma in casa Fortitudo si lavora per recuperare Pietro Aradori e Matteo Fantinelli. La situazione dei due è in piena evoluzione: la speranza è di vederli in campo contro Milano, ma di sicuro non si vuole rischiare di forzare un recupero affrettato che potrebbe portare ad eventuali ricadute. Aradori è alle prese col forte colpo al braccio sinistro rimediato nella partita contro Trapani in Coppa Italia, che ha portato a una lesione muscolare, Fantinelli deve fare i conti il dolore alla caviglia sinistra.

f. m.