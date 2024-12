Serie A2: sarà operato. La Fortitudo perde anche Menalo

La Fortitudo continua a perde pezzi. Out almeno per un’altra settimana Marco Cusin, indisponibile fino a fine aprile Gherardo Sabatini, in organico ma con una condizione fisica da migliorare Pietro Aradori, la Effe sarà costretta a fare a meno di Leo Menalo. Il lungo croato di formazione italiana, contro Piacenza, ha rimediato un trauma contusivo al secondo dito della mano sinistra. I controlli effettuati hanno evidenziato la frattura della base della falange ungueale che rende quindi necessario un trattamento chirurgico. L’intervento sarà eseguito domani al Rizzoli dal dottor Federico Pilla, con i tempi di recupero che saranno definiti solo successivamente. In vista del trittico di sfide con Forlì, Brindisi e Pesaro la Effe perde così anche il 22enne nativo di Spalato, potendo così contare ora sul solo Leonardo Battistini come cambio dei due americani.