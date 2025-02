Serie A2. Tedeschi e Pennica: incontro al Viminale sulle tifoserie. Cusin: "Fortitudo, dobbiamo rialzarci»

E’ una Fortitudo in cerca di riscatto dopo il ko con Brindisi quella che si appresta a scendere in campo domani al PalaDozza con Pesaro. "Vogliamo rifarci, abbiamo bisogno dei 2 punti e sarà una bella battaglia sportiva – conferma Marco Cusin –. Pesaro ha talento in tutti i ruoli, mette tanta energia in campo e servirà grandissima concentrazione, oltre a un’efficace aggressività in difesa per affrontare al meglio i momenti di difficoltà che possono presentarsi. Dobbiamo evitare di concedere loro tiri aperti e rimbalzi. Siamo un bellissimo gruppo e abbiamo tutti lo stesso obiettivo".

Il presidente Stefano Tedeschi e il consigliere Giovanni Pennica hanno partecipato al Viminale a un incontro con le società di calcio e di basket romagnole inerente alle restrizioni imposte alle tifoserie e che ha visto la presenza del Prefetto Diego Parente, capo segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e di Maurizio Improta, presidente dell’Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive.

Proprio in tema di ordine pubblico, su disposizioni ricevute dalle autorità competenti, chi ha acquistato il biglietto per la sfida con Pesaro di domani, in qualsiasi settore, all’ingresso dovrà esibire anche un documento di identità, che ne accerti il luogo di residenza. Intanto la Fortitudo, in attesa di scende in campo con Pesaro ha decido di farlo per la prevenzione, appoggiando l’iniziativa di Eternoo e di Fondazione Ant nel progetto "La Vita Vale". Da oggi invece parte la vendita dei biglietti, allo store e sul circuito Vivaticket, per le sfide di marzo con Rieti (il 2) e Urania Milano (19).

Le altre gare: Cividale-Rimini, Udine-Libertas Livorno, Urania Milano-Avellino, Rieti-Nardò. Domani: Cantù-Piacenza, Vigevano-Cento, Juvi Cremona-Verona, Orzinuovi-Forlì, Brindisi-Torino.

La classifica: Rimini e Udine 38; Rieti, Cividale e Cantù 34; Urania Milano e Fortitudo Bologna 32; Forlì, Avellino e Pesaro 30; Verona 28; Brindisi 26; Torino 22; Cremona 20; Orzinuovi, Cento e Livorno 18; Vigevano 16; Nardò 14; Piacenza 10.