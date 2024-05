Si INIZIA l’1 giugno. Bisogna vincere tre gare su cinque

Alla fine sarà proprio Trapani-Fortitudo la finale promozione del tabellone Argento dei playoff di serie A2. Si comincia sabato primo giugno con gara-uno in programma al PalaShark di Trapani alle 20,30, si prosegue sempre in Sicilia per gara-due lunedì 3 alle 21. Dopo la prima doppia sfida la serie si sposterà sotto le due Torri con gara-tre in programma venerdì 7 alle 21 ed eventuale gara-quattro prevista per domenica 9 sempre alle 21. L’eventuale gara-cinque sarà di nuovo in programma, martedì 11 alle 21 di nuovo al PalaShark di Trapani. Esclusa gara 1 in programma solo su Lnp Pass, tutte le altre sfide della serie di finale saranno trasmesse in diretta anche su Raisport.

