Soddisfatto il coach: "Abbiamo fatto una difesa molto attenta, nel terzo quarto il break decisivo». Caja: "Un’altra prova eccellente. Bisogna essere sempre pronti»

Quando nelle scorse settimane coach Caja parlava di piani A e piani B aveva tralasciato che questa Fortitudo, all’occorrenza, ha anche un piano C: ovvero che, pur senza un’autorità come Aradori, la sua squadra può fare prodigi. Con una naturalezza e una potenza disarmanti. "Un’altra prova eccellente dei ragazzi – commenta il tecnico –, siamo molto felici e la gente è contenta. Abbiamo fatto una difesa molto attenta soprattutto nel tempo, alla lunga ha macinato e il terzo quarto è stato importantissimo per prendere il largo. I ragazzi si meritano di vivere giornate così. C’è bisogno di tutti, oggi qualcuno si è fatto trovare più pronto di altri, non si deve fare i democristiani e dire tutti bravi e tutti bene. È lampante. Ci si deve sempre fare trovare pronti perché arriverà il momento di fare delle scelte".

Nuove gerarchie con Aradori fuori? "Per me la meritocrazia è sovrana e il campo dice tutto. Taflaj ha dato una mano, è fuori di dubbio. Io guardo quello che succede in allenamento e questa settimana l’ho visto bene e ha fatto buone cose. Però la mia pazienza non è eterna per certi giocatori, arriverà il momento in cui andrò dalla società e tirerò una riga: se ogni giorno in palestra c’è qualcuno che mi manda al manicomio lo dirò alla società per il bene della mia salute mentale. Questo vale per Conti, Taflaj e Morgillo. Giordano? Al momento non lo reputo pronto per dare una mano alla squadra". Il plauso ai suoi collaboratori e al pubblico biancoblù.

"Il mio grande ringraziamento va allo staff, assistenti e preparatori, che fa un eccellente lavoro di supporto. Ringrazio il pubblico per l’apprezzamento personale nei miei confronti, io sono il rappresentante e voglio dire grazie a nome mio e della squadra. Ora però arrivano due partite molto impegnative e le affronteremo con grande spirito, rispetto e fiducia nei nostri mezzi", conclude il coach.

Giacomo Gelati