Soddisfatto il tecnico biancoblù: " Poche palle perse, percentuali non belle, ma vittoria meritata». Coach Caja: "Difesa quasi perfetta. Faccio i complimenti ai ragazzi»

Ritorno alla vittoria e parole di lode per i suoi: così coach Attilio Caja tira il fiato dopo il trend negativo. "Faccio i complimenti ai ragazzi – dice – che sono stati bravissimi in una partita difficile e contro una squadra di spirito ed energia, vedi Delfino e Davis. Siamo stati compatti e nel secondo tempo abbiamo giocato una difesa ai limiti della perfezione concedendo veramente pochissimo. Poche palle perse (9), percentuali non belle, ma vittoria meritata per il lavoro fatto, con canestri importanti di molti".

Un pensiero a bordo campo. "Se lo meritavano i ragazzi, ma soprattutto i tifosi e la società, che ci stanno vicino in ogni momento. Poi è chiaro che tutto è migliorabile, ma è stata una prova di carattere su un campo difficile e in una bella atmosfera".

Testa sul match, senza il peso delle gare precedenti. "Le cose vanno guardate nel complesso, non è che Aradori è cambiato: semplicemente ha fatto canestro e altre volte no, ma è pur sempre Aradori. È bene invece ricordare che giochiamo con un americano in meno, ha un peso questa situazione e non abbiamo più margini d’errore".

Vencato out, l’ennesimo infortunio. "Dispiace non possa godere di questa vittoria. Faremo le analisi, ma le prime sensazioni non sono belle perché ha sentito qualcosa alla mano e ha molto dolore".

Chiuso il capitolo Thomas. "È stata una mia scelta, sbagliata, ma il ragazzo fisicamente non ce la faceva. Atteggiamento super, ma ha avuto problemi al ginocchio".

g. g.