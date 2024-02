Sorrisi La Fortitudo recupera Bolpin e Ogden

Tutto ok per Riccardo Bolpin e Mark Ogden. La Fortitudo continua a recuperare pedine e si presenta, rimaneggiata, ma con la sola assenza di capitan Matteo Fantinelli alla sfida di domani di Casale Monferrato con la Novipiù. Domenica nel dopo partita del confronto con la Juvi Cremona ci sarebbe stato da mettersi le mani nei capelli visto il triplice infortunio che aveva colpito, per altro in un finale già scritto, tre elementi del quintetto di Attilio Caja. Invece prima gli esami strumentali hanno evidenziato la gravità, ma molto meno di quello che si poteva rischiare di capitan Fantinelli bloccato per almeno tre settimane, poi invece sono arrivate le rassicurazioni proprio per Bolpin e Ogden che domani saranno in campo.

I due stanno bene e hanno ripreso infatti ad allenarsi con la squadra, segno che la botta alla testa del veneto e il problema alla caviglia dell’americano sono superati. Bene così perché al PalaFerraris di sicuro Pietro Aradori e compagni non si troveranno di fronte una avversaria arrendevole, anzi. Serve quindi una prestazione da Fortitudo, anche senza Fantinelli e gioco-forza con maggiore spazio in regia ad Alessandro Panni e al rilanciato Nicola Giordano. A dire la verità l’unico altro precedente in cui la Effe ha dovuto fare a meno del suo capitano, sfida interna con Trieste del 23 dicembre scorso, finì 89-75 con Trieste con i due a dividersi oneri, ma soprattutto onori. Chissà che il precedente, anche se ovviamente dispiace vedere Fantinelli ai box, non sia di buon auspicio anche per il confronto di domani, a cui la Fortitudo arriva forte della vittoria con la Juvi Cremona e di un consolidato secondo posto nella classifica del girone Rosso con la capolista Forlì che peraltro è sempre ad appena 2 lunghezze di distanza.

Ma attenzione a un Monferrato che si dichiara pronta a dare battaglia sul proprio parquet. "Incontriamo una squadra blasonata, dalla grande tradizione – sottolinea l’assistente allenatore piemontese Stefano Cova – Bologna fa dell’aggressività in difesa la sua arma principale, soprattutto sul pick and roll. Dovremo cercare di limitare le palle perse e i loro canestri ad alta percentuale dentro al pitturato. Sappiamo che sarà una partita dall’alto ritmo e dovremo cercare il più possibile di non lasciarli correre in campo aperto, evitando i canestri nei primi 8 secondi".

Le altre gare: Urania Milano-Nardò 71-81; Trapani-Verona, Luiss Roma-Orzinuovi, Cantù-Trieste, Treviglio-Cividale (oggi); Agrigento-Forlì, Rieti-Rimini, Cremona-Cento, Vigevano-Chiusi (domani); Torino-Piacenza (lunedì), Latina-Udine (rinviata al 6 marzo).

La classifica del girone Rosso: Forlì 38, Fortitudo 36, Udine e Verona 32, Trieste 28, Piacenza, Rimini, Cento e Nardò 20, Cividale 16, Orzinuovi 14, Chiusi 10.