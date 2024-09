Sorriso Fortitudo. Rientra anche Panni. Cagnardi soddisfatto

Messa in bacheca la Supercoppa, presentata la canotta realizzata dallo sponsor tecnico Joma, la Fortitudo si avvicina all’inizio del campionato, con l’esordio domenica alle 18 al PalaLido di Milano in casa dell’Urania. Al PalaZola, la formazione di Devis Cagnardi da martedì ha ripreso gli allenamenti in vista del confronto con i milanesi. La situazione anche da un punto di vista organico va migliorando. Anche Alessandro Panni sarà a disposizione in vista della sfida di domenica. Sta andando bene anche il recupero di Pietro Aradori che sta acquistando tonicità e dovrebbe tornare a disposizione da novembre. Chi è tra i protagonisti di questo ottimo inizio della Fortitudo è Leonardo Battistini. "Livorno è stata un’esperienza bellissima, siamo andati lì per vincere, volevamo dare un bel segnale alla piazza, a tutti coloro quelli che credono in noi. Abbiamo avuto un gran seguito e questo ha reso tutto più bello, anche per poter arrivare al campionato nella maniera migliore possibile".

Poi le parole dell’ala ex Vigevano inquadrano la sfida con l’Urania. "Milano ha dei grandi realizzatori, giocatori che tirano molto bene, dovremo fare attenzione a non farli accendere, mettendo in campo tanta intensità difensiva. Sarà una partita difficile, dato che si tratterà dell’esordio".

Alle 16 infine al centro congressi dell’hotel Savoia Regency prevista la presentazione dei campionato di serie A2 e di serie B.

Filippo Mazzoni