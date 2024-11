Stefano non va alla riunione. Dal summit la richiesta del ritiro delle dimissioni, la tensione resta. I soci: "Tedeschi ci ripensi». Tutti compatti con il presidente

La quiete dopo la tempesta. Lo "scempio" della prestazione in campo della squadra con la pessima figura e il pesante passivo rimediato nella sfida con Cantù ha dato il via a una valanga di critiche, interne ed esterne alla Fortitudo, tanto da portare alle dimissioni del presidente Stefano Tedeschi.

Il massimo dirigente biancoblù, da tutti considerato come un caposaldo, il collante della nuova compagine, nel giorno del settantunesimo compleanno aveva rimesso il mandato, da presidente di Fortitudo Pallacanestro, al consiglio della Sporting Fortitudo, la società capogruppo del Mondo Fortitudo.

"Nessuno, indistintamente, non mi riferisco a una persona piuttosto che a un’altra, dopo lo scempio al quale ho assistito a Desio, ha avuto il pensiero e la dignità di provare a fornire spiegazioni e mettersi, quantomeno, in discussione in queste ore, allora il passo indietro lo faccio io", aveva tuonato Tedeschi, forse più toccato dalle critiche interne che da quelle esterne, dove più che a quella del presidente si chiedeva la testa di coach Devis Cagnardi.

La presa di posizione di Tedeschi era stata chiarissima: ognuno deve prendersi le proprie responsabilità mettendo in evidenza quelle che erano le criticità di una società che, a onore del vero, da quando nell’agosto 2023 ha preso a mano la Fortitudo, ha fatto passi da gigante in avanti. Dimissioni che avevano spiazzato gli stessi soci di Tedeschi, detentore del 10 per cento della Sporting Fortitudo, e che ieri mattina si sono ritrovati nella sede del club per chiarirsi e decidere il da farsi.

Tedeschi ha preferito disertare il summit, perché ognuno si sentisse libero di esprimere la propria opinione.

Una riunione rapida e che ha trovato l’unanimità di tutti i soci presenti. Il consiglio ha infatti deciso e comunicato a Tedeschi la richiesta di ritirare le dimissioni e proseguire nella carica di presidente della Fortitudo Pallacanestro. E’ stata espressa massima fiducia senza mettere in discussioni quello che è stato e sarà l’operato del presidente e dei suoi collaboratori. Comunicata la richiesta di ritiro delle dimissioni, adesso il consiglio è in attesa della risposta di Tedeschi, che si è preso qualche ora per decidere. L’auspicio per il bene della Fortitudo e come richiesto dai soci e in generale dai tifosi è che Tedeschi decida di rimanere in sella e che la la sua guida sia ancora più salda e decisa dopo questo chiarimento avvenuto tra i soci.

Filippo Mazzoni