La Fortitudo Bologna ospita Torino per rialzarsi

Bologna, 13 aprile 2024 – La Fortitudo ospita Torino per rialzarsi. Dopo le sconfitte con Agrigento e Treviglio, la formazione di Attilio Caja scende in campo, domani alle 18 al PalaDozza per ospitare i piemontesi nella penultima giornata della stagione regolare. Ultimo appuntamento davanti al proprio pubblico per la Effe che chiuderà la stagione regolare domenica prossima in casa della corazzata Trapani. Fantinelli e compagni sono chiamati a lasciarsi alle spalle il momento negativo e ripartire per cercare di chiudere nel migliore dei modi questa fase e farsi trovare pronti per i playoff.

“Vogliamo continuare a dare il massimo per vincere più partite possibili, sappiamo che ogni avversario è insidioso da affrontare, a maggior ragione quando ci si trova di fronte a squadre di talento ed esperienza come la Torino che affronteremo domenica, ma vogliamo arrivare con slancio ai playoff, che sono un campionato nuovo, dove si ripartirà da zero e si rimetterà tutto in gioco – conferma Alessandro Morgillo - Sono davvero onorato di vestire la maglia della Fortitudo. In giro per l’Italia, avevo sempre sentito parlare della Effe e dei suoi meravigliosi tifosi e tutte le mie aspettative hanno avuto un riscontro, se possibile, ancora superiore. Sono veramente felice di poter far parte di questa splendida famiglia. Lavorare con tre coach dal calibro di Attilio Caja, Matteo Angori ed Emanuele Mazzalupi richiede molta attenzione, precisione e dedizione, ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti”.

A presentare la sfida per Torino è invece coach Franco Ciani. “Ultime due giornate di stagione regolare, con piazzamenti da conquistare e griglie playoff ancora da definire: questa può essere già una delle chiavi di lettura e di significato della partita che affronteremo domenica. Noi ripartiamo da un brutto momento che stiamo attraversando, con le sconfitte contro Orzinuovi e Rimini. Il primo obiettivo ovviamente è andare al PalaDozza e ritrovare la vittoria, proponendo una prestazione solida, ma c'è anche la necessità di inserire nuovamente Kennedy, facendogli ritrovare il ritmopartita, inoltre dobbiamo pensare a lavorare su tutto ciò che sarà necessario quando inizieremo i playoff. Tatticamente sarà una gara difficile contro una squadra che esprime una pallacanestro solida e consistente, in un campo caldo, storico e di grande fascino”.

Arbitri – Direzione di gara affidata al trio Ursi, Rudellat e Bonotto. Radio & Tv - Diretta streaming su Lnp Pass e radiofonica su Nettuno Bologna Uno; differita tv su Trc Bologna.