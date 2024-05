Trapani Fortitudo, i tifosi dell’Aquila avranno i biglietti a prezzo calmierato

Bologna, 31 maggio 2024 – Finalmente si comincia. Da domani sera alle 20.30 Trapani Shark e Fortitudo Bologna scendono in campo per la serie che regalerà, alla formazione che prima centrerà 3 vittorie, la promozione in serie A. Vantaggio del fattore campo, forza dell’organico, ambizioni della piazza, che vorrebbe riabbracciare la massima serie della serie A, fanno pendere la bilancia dei pronostici, ma anche la pressione dalla parte dei siciliani.

Trapani si troverà però di fronte una Fortitudo decisa, vogliosa di concludere nel migliore dei modi una stagione fin qui da incorniciare.

Qui Trapani

Squadra al completo per coach Andrea Diana. “Siamo cresciuti di partita in partita durante i play off, e sarà importante farlo anche durante questa finale. Rispettiamo molto la Fortitudo per il cammino che ha fatto in tutta la stagione, e soprattutto per il doppio 3-0 con cui ha chiuso quarti e semifinale. Sono una squadra molto fisica che fa della solidità difensiva il proprio marchio di fabbrica. Primi in punti concessi agli avversari, solo 70, primi nel non concedere punti dentro l’area. Si sfidano la miglior difesa del campionato contro il migliore attacco. Dovremo essere bravi ad imporre il nostro ritmo di gioco, cercando di limitare le palle perse e i tiri contestati, e mostrare quella solidità difensiva che ci ha permesso di alzare il nostro livello di performance durante questi play off. Mi aspetto un grande spettacolo sia dentro che fuori dal campo, con tutta la città di Trapani che ci darà la giusta carica per raggiungere il grande sogno”

Qui Fortitudo

Le parole sono di Riccardo Bolpin intervistato da TeleRomagna alla vigilia della sfida. “Abbiamo affrontato Trapani in casa loro con il nuovo assetto, nella fase ad orologio. Sappiamo che loro sono molto forti, ma siamo contenti di essere arrivati qui, ce lo meritiamo. Sarà una serie molto fisica e intensa, si giocherà sui dettagli e dovremo essere bravi a limitare le loro individualità, perché ne hanno tante. La difesa sull'uno contro e sul pick and roll sarà fondamentale”.

Biglietti calmierati per i tifosi: ha vinto il buon senso

Intanto oggi le due società hanno stemperato le polemiche del caro biglietti. Il presidente siciliano Valerio Antonini ha acconsentito di fornire alla Fossa dei Leoni 100 biglietti ad un prezzo calmierato di 20 euro, nello stesso contesto la Fortitudo farà altrettanto con i tifosi trapanesi presenti in gara 3, restituendo 10 euro a coloro che avevano già acquistato i tagliandi a 30 euro.

Alla fine ha vinto la diplomazia e il buon senso con le due squadre che hanno deciso di andare incontro alle esigenze delle rispettive tifoserie.

Arbitri

Direzione di gara 1 di Trapani-Fortitudo affidata al trio Maschio, Ursi e Marzulli.

Le date delle finali

Si comincia oggi con gara 1 a Trapani, si bissa sempre al PalaShark, lunedì 3 giugno per gara 2. La serie si trasferirà poi a Bologna dove sono in programma gara 3 venerdì 7 ed eventualmente gara 4 domenica 9. Per l’eventuale e definitiva gara 5 si tornerà invece al PalaShark con la sfida in programma martedì 11 giugno.

Radio & Tv

Diretta della finali in streaming su Lnp Pass; in tv iniziando da gara 2 diretta su Raisport. Differita tv su Trc e infine diretta radio su Nettuno Bologna Uno.