Trapani in serie A1 e infranto il sogno della Fortitudo: al PalaDozza 58-64 per i siciliani

Bologna, 9 giugno 2024 – Un vecchio assolo del tifo locale diceva che a Bologna non si festeggia. Detto: fatto. Ultimo tango casalingo di una stagione memorabile, soprattutto se rapportata alle rivoluzioni estive del club, ma è Trapani a farsi corsara sul parquet del PalaDozza 58-64 staccando così il pass per il Paradiso chiudendo la serie contro la Fortitudo 3-1. Per la Effe il sogno della serie A è da rimandare un’altra volta.

La cronaca

Scortato e attenzionato numero uno dalla sicurezza locale, è la presenza del presidente trapanese Valerio Antonini (assente in gara-tre dopo le parole pesanti rivolte alla tifoseria biancoblù), a infervorare subito il ‘Madison’ nel prepartita (5500 le presenze in piazza Azzarita): sulla sponda bolognese presenti in parterre il sindaco Matteo Lepore e l’assessora Roberta Li Calzi. Per la Fossa dei Leoni invece una coreografia-omaggio a Cesare Cremonini, con le parole del ritornello di ‘Poetica’.

Partenza bilanciata fra le due finaliste (Trapani priva dell’infortunato Gentile), con Bologna che prova subito l’affondo, prima della tripla di Alibegovic e del libero di Horton che pareggiano i conti 6-6. Arrivano poi il semigancio di Fantinelli, il recupero e l’appoggio di Conti, il contropiede di Alibegovic a smorzare l’inerzia, seguiti dai liberi di Conti e dall’appoggio di Freeman che valgono il +8. Ma è solo questione di pochi istanti prima che Alibegovic salga in cattedra facendosi perno delle manovre offensive trapanesi: minibreak personale e 16-13 alla prima sirena. Rodriguez accorcia in avvio di secondo quarto, ma è un fuoco di paglia che si esaurisce per 4’, fra errori dal campo e liberi sbagliati, ed estinto dall’ingresso di Conti e dalla schiacciata di Morgillo che riaprono sul +5: Taflaj e il capitano correggono a +7, prima che Mobio, Notae e un superlativo Alibegovic contraggano rapidamente lo slancio locale con le triple che valgono il primo vantaggio trapanese (25-28). Reverse di Freeman con fallo, libero aggiuntivo e nuovo pareggio: negli ultimi secondi arriva il gancio di Alibegovic che manda tutti a riposo sul 28-30. Di rientro dalla pausa Trapani perde subito Mollura per una scavigliata, ma è Notae a caricarsi in spalla gli ospiti col 5-0 che allarma la Fortitudo: Ogden si sblocca dalla lunetta, ma gli attacchi biancoblù non trovano mai il fondo della retina. Tripla di Taflaj, contropiede di Freeman, tripla di Conti: la Effe alza la difesa e inceppa i bianconeri per due giri di cronometro arrivando a 1’ dalla fine del quarto sul 40-40. Semigancio di Alibegovic, liberi di Marini e Trapani rimette la testa avanti 40-44. 5 punti di Conti infiammano l’inizio dell’ultimo quarto, ma è un Alibegovic chirurgico a rispedire indietro i padroni di casa con le triple del 48-54 che danno la prima vera spallata alla Fortitudo: tecnico a Caja per un canestro non convalidato a Bolpin e la temperatura del PalaDozza va alle stelle. Freeman, Fantinelli e Bolpin tengono vive le speranze coi canestri del -2, Conti ci mette la ciliegina e a 90” dalla fine è 57-57. Liberi di Marini, errore di Freeman, tripla impossibile di Imbrò. Il finale, come prevedibile dopo un malcelato gesto dell’ombrello del presidente Valerio Antonini, è un parapiglia. Per Trapani è serie A, il PalaDozza applaude i suoi.

Il tabellino

Fortitudo 58 Trapani 64

Flats Service Fortitudo Bologna: Braccio ne, Sergio 3, Conti 20, Bolpin 3, Panni, Kuznetsov ne, Fantinelli 7, Giuri, Freeman 15, Ogden 4, Morgillo 2, Taflaj 4. All. Caja.

Sport Invest Trapani: Notae 8, Horton 4, Alibegovic 25, Imbrò 9, Mian, Pugliatti, Mollura, Mobio 2, Marini 8, Rodriguez 2, Pullazi 3. All. Diana. Arbitri: Dionisi, Pellicani e Foti. Note: parziali 16-13; 28-30; 40-44. Tiri da due: Fortitudo 16/40; Trapani 12/27. Tiri da tre: 5/20; 9/28. Tiri liberi: 11/16; 13/21. Rimbalzi: 38; 36.