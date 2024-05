La Fortitudo Bologna chiude la serie con Treviglio: è semifinale

Treviglio (Bergamo), 10 maggio 2024 – Una vittoria da Fortitudo. Sofferta, aggrappandosi al match con le unghie e con i denti, non mollando mai la presa e, dopo più di quaranta minuti a rincorrere, piazzando la zampata decisiva nel supplementare. E’ stata una sfida tutta in salita, tutta di rincorsa per la formazione di Attilio Caja che ha fatica, è andata all’intervallo sotto di appena 7 punti, 27-20, dopo aver tirato col 20 per cento dal campo (5/25 complessivo nel primo tempo), faticato al rimbalzo e dopo che i suoi terminali principali Aradori, Freeman e Ogden avevano fatto registrare prestazioni molto al di sotto dei propri standard. E’ stata la difesa, che ha limitato Treviglio sia nel primo che nel secondo tempo, a fare la differenza. Una difesa che ha inaridito l’attacco bergamasco e che ha contribuito a dare quel minimo di slancio offensivo, specie con Conti e Bolpin e nel supplementare finalmente anche con Ogden e Freeman che è servito per ribaltare la situazione e per permettere alla Effe di centrare la vittoria 63-64 e di conquistare l’accesso alla semifinale con Rieti. Si comincia nel prossimo weekend, sulla carta sabato 18 e lunedì 20, ma vista la eventuale concomitanza di Bologna-Juventus del lunedì, in casa Fortitudo si farà di tutto per chiedere il posticipo di un giorno delle due sfide, per poter quindi giocare domenica 19 e martedì 21 ed evitare quindi sovrapposizioni con la serie A di calcio. Ma intanto in casa Fortitudo ci si gode una vittoria sudata, ma al tempo stesso meritata e che spalanca le porte delle semifinali a Matteo Fantinelli e compagni.

Il tabellino

TREVIGLIO 63 FORTITUDO BOLOGNA 64 (dopo 1ts) GRUPPO MASCIO TREVIGLIO: Harris 11, Miaschi 5, Pollone 2, Pacher 18, Barbante 7; Guariglia 6, Vitali, Giordano, Cerella 14, Sacchetti, Falappi ne, Guerci ne. All. Valli. FLATS SERVICE BOLOGNA: Fantinelli 7, Bolpin 15, Aradori 3, Ogden 11, Freeman 9; Giuri 2, Panni, Conti 10, Sergio 3, Morgillo 4, Kuznetsov ne. All. Caja. Arbitri E. Bartoli, Foti e Yang Yao. Note: parziali 14-6, 27-20, 45-35, 51-51. Tiri da due: Treviglio 12/29; Fortitudo 16/39. Tiri da tre: 8/36; 5/27. Tiri liberi: 15/20; 17/22. Rimbalzi: 42; 52.