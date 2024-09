Una Fortitudo da mettere in bella mostra . Il big match con Pesaro sarà in onda su Rai 2

Regalo di Natale per i tifosi Fortitudo. Durante la presentazione del campionato di serie A2 e di serie B, svoltasi ieri pomeriggio all’Hotel Savoia Regency di Bologna, la Lega Nazionale Pallacanestro oltre ad annunciare il rinnovo dell’accordo con Rai, con doppia esposizione in chiaro sul canale 58 RaiSportHD e sulla piattaforma streaming RaiPlay e le dirette di tutte le partite su Lnp Pass, ha infatti ufficializzato che una delle sfide più attese della stagione quella tra Pesaro e Fortitudo, in programma il 29 dicembre, sarà trasmessa in diretta su Rai 2, con inizio alle 15.45.

Evento più unico che raro quello di vedere sui principali canali Rai una sfida di serie A2, ma evento che se da una parte gratifica il lavoro svolto dalla Lega, dall’altro conferma la grande attenzione mediatica per la Fortitudo, ma in generale per tutto il campionato di serie A2. Ieri, nella serata condotta da Sabrina Orlandi, e che ha visto la presenza dell’assessora allo Sport del comune di Bologna Roberta Li Calzi, del presidente Fip Gianni Petrucci, dei rappresentanti delle società iscritte a B e A2, il presidente di Lega Francesco Maiorana e il responsabile dell’area comunicazione Stefano Valenti hanno presentato numeri e iniziative di quello che si annuncia una stagione lunga, impegnativa e avvincente. Incassati i complimenti dal presidente Petrucci, la Fortitudo si conferma, anche dalle scelte della televisione di stato, come pubblico da serie A e vivrà il gran galà della diretta su Rai 2.

"Abbiamo affrontato la riforma dei campionati di petto, lanciato un seme per sostenibilità, parlando con le associazioni atleti, allenatori, procuratori, perché il futuro è di tutti – sottolinea Maiorana –. Se vogliamo possiamo dire che abbiamo riportato la chiesa al centro del villaggio, qui le società vengono prima di tutto, siamo una costola della Fip con nella quale abbiamo sempre trovato una porta aperta".

"Siamo contenti del lavoro svolto – continua lo stesso presidente della Lega Nazionale Pallacanestro – i club ci seguono, deve esserci da parte di tutti un approccio imprenditoriale, professionale; i numeri di spettatori e incassi sono importanti, così come gli abbonamenti fatti per le dirette streaming, piattaforma su cui crediamo molto".

A livello locale invece le partite della Fortitudo saranno trasmesse da Canale 88 - MadeinBo Tv con tele-radiocronaca dai palasport d’Italia in diretta a cura di Fabrizio Pungetti e Andrea Tedeschi. Al termine delle sfide seguirà la trasmissione ’Solo la Effe’ con tutto il post partita e le interviste ai protagonisti. Le partite vere e proprie verranno invece trasmesse in differita sempre su Canale 88 il lunedì alle 21 e in replica il mercoledì, sempre allo stesso orario. Radiofonicamente infine le dirette delle partite della Fortitudo da quest’anno saranno invece trasmesse sulla storica radio Sanluchino, fm 104.700 mhz e ascoltatile in streaming su www.radiosanluchino.it.